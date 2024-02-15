14 лютого на цифрових майданчиках всіх актуальних платформ з’явилася remastered версія оригінальної трилогії ігор Tomb Raider, але вже сьогодні, користувач платформи X під нікнеймом @Gadzhega повідомив, що до гри причетні росіяни, що засвідчують титри.

Попри те, що в грі присутня офіційна українська локалізація, Tomb Raider Remastered розробила та видала студія Aspyre, дочірня компанія російської, але розташованої в Флориді Saber Interactive, яка має підрозділ Saber russia.

Крім того, інший користувач X під ніком @pad0n повідомив, що до розробки гри причетні працівники російського stopgame.ru.