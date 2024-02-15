14 лютого було оприлюднено нове порівняльне відео Tomb Raider Remastered, яке підкреслює, наскільки офіційний ремастер поступається моду RTX Remix гри в одному конкретному аспекті.

Порівняльне відео, зібране користувачем Cycu1, підкреслює, наскільки трасування шляху RTX Remix є кращим за систему освітлення, використану в рімейку. Хоча офіційний ремастер приділяє багато уваги деталям моделей персонажів, але генерація освітлення з Path Tracing також додає атмосфери.

У зв’язку з цим SwitchUP оприлюднив додаткову інформацію про колекцію Tomb Raider Remastered, яка представлена 14 лютого. Окрім підкреслення деяких візуальних відмінностей від оригінальних випусків, нових параметрів керування тощо, відео засвідчує, що гра працює зі швидкістю 30 кадрів на секунду на Nintendo Switch з оригінальною графікою.

Оскільки це точно не викликано жодними технічними обмеженнями, ми маємо очікувати, що інші версії гри працюватимуть так само, хоча користувачі на ПК можуть збільшити частоту кадрів оригінальної графіки.

Ремастер вийшов на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 і Nintendo Switch. Усі три гри постачаються з усіма розширеннями, секретними рівнями та ігровими покращеннями: