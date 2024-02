Вже традиційно Sony починає “додаткову” роздачу ігор для дорожчих тарифів PS Plus у другій половині місяця, через пару тижнів після загального анонсу для всіх пакетів, включно з базовим PS Plus Essential. Так, з 20 лютого для передплатників тарифів Extra і Premium стануть доступні такі ігри для PS4 і PS5:

Need for Speed Unbound (PS5) — остання на сьогодні частина у популярній серії аркадних автосимуляторів. Розробником NFS Unbound, після великої перерви, стала студія Criterion Games, яка повернулась у серію вперше після Need for Speed: Most Wanted (2012 р.).

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5) — action/RPG від Obsidian Entertainment, розробника Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas та інших рольових ігор.



Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5) — 12-та частина Assassin’s Creed, події якої відбуваються у IX сторіччі, за часів експансії вікінгів на Британські острови.

Tales of Arise (PS4, PS5) — японська action/RPG, остання на сьогодні, сімнадцята частина легендарної серії Tales, перша гра у якій, Tales of Phantasia, вийшла аж у 1995 р. на консолі Super Famicom.



LEGO Jurassic World (PS4) — пригодницька гра у всесвіті Lego, сюжет якої адаптує сценарії перших чотирьох фільмів у франшизі “Парк Юрського періоду”.

LEGO Worlds (PS4) — “пісочниця” у всесвіті Lego, з будівництвом у процедурно згенерованому світі.



Roguebook (PS4, PS5) — карткова гра зі збором колоди та ігровою механікою roguelike, події якої відбуваються у відкритому світі. У розробці гри брав участь Річард Гарфілд, творець Magic: The Gathering.

Rogue Lords (PS4) — покроковий фентезійний “рогалик”, в якому гравець бере на себе роль Диявола, що бореться з силами добра.



Tales of Zestiria (PS4) – ще одна action/RPG з серії Tales, цього разу п’ятнадцята частина, що вийшла у 2015 р.



Додатково каталог “класики” тарифу PS Plus Premium поповниться наступними іграми: Resistance: Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia, Tales of Vesperia.