Нова гра у серії Astro Bot може з’явитися вже цього року. Про це пише VGC із посиланням на інсайдера Джеффа Ґрабба.

Нещодавно Sony повідомила, що до березня 2025 року не випускатиме ігри за великими франшизами. Натомість компанія може повернутися до менш популярних франшиз.

«Ми вже знаємо, що зараз виходить Rise of the Ronin, також знаємо про Concord, одну з ігор-сервісів, яка вийде цього року. Це те, що вже точно заплановане… Я також чув, що, можливо, гра про Astro також вийде цього року», – розповів інсайдер.

Він також розповів, що Sony протягом року може зосередитись на інших франшизах, які компанія просто не бачить настільки ж великими, як God of War чи Marvel’s Spider Man.

Студія Team Asobi, яка відповідає за створення ігор у серії Astro Bot, ще у 2022 році опублікувала вакансії для нової 3D гри. Пізніше студія також розповіла, що їхня наступна гра буде також їхньою найбільшою.

Серія Astro Bot налічує чотири гри, перша з яких вийшла у 2013 році під назвою The Playroom. Це була казуальна гра з набором мініігор. У 2018 році вийшло продовження ексклюзивне для PlayStation VR, а остання гра ASTRO’s Playroom з’явилась у 2020 році та була попередньо встановлена на всіх консолях PlayStation 5 й слугувала демоверсією для DualSense.