Sony заявляє, що очікує, що продажі PlayStation 5 поступово знижуватимуться протягом наступного фінансового року, який триватиме з квітня 2024 по березень 2025 року, і підтвердила, що не планує випускати жодних великих ігор у своїх франшизах протягом цього 12-місячного періоду, пише VGC.
У фінансових звітах компанії за три місяці, що завершилися 31 грудня 2023 року, ігровий підрозділ Sony повідомив про черговий рекордний квартал з погляду доходів — загальні продажі PS5 досягли 54,7 млн.
Sony Interactive Entertainment планувала продати 25 мільйонів PS5 в поточному фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року. Однак в останньому кварталі вона продала 8,2 мільйона консолей, а загальна кількість за рік склала 16,4 мільйона. Компанія заявила, що тепер очікує відставання від початкової мети на 4 мільйони одиниць (21 млн).
Корпорація очікує, що продажі в сегменті “Ігри та мережеві послуги” за рік складуть 210 мільярдів єн — це на 5% нижче, що, за її словами, частково пов’язано зі зниженням продажів і збільшенням збитків через промоакції.
«Частково через те, що ми входимо в другу половину життєвого циклу консолі, ми прагнемо оптимізувати продажі з більшим акцентом на збалансованість з прибутком. Тому ми очікуємо поступове зниження продажів одиниці продукції, починаючи з наступного фінансового року. Щодо робіт сторонніх розробників, ми плануємо й надалі зосереджуватися на створенні високоякісної продукції та розробці ігор для live-сервісів. Але, попри те, що великі проєкти перебувають на стадії розробки, ми не плануємо випускати нові великі ігри існуючих франшиз у наступному фінансовому році, такі як God of War: Ragnarok та Marvel Spider-Man 2, – каже президент, головний операційний і фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі (Hiroki Totoki)».
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