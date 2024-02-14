Sony заявляє, що очікує, що продажі PlayStation 5 поступово знижуватимуться протягом наступного фінансового року, який триватиме з квітня 2024 по березень 2025 року, і підтвердила, що не планує випускати жодних великих ігор у своїх франшизах протягом цього 12-місячного періоду, пише VGC.

У фінансових звітах компанії за три місяці, що завершилися 31 грудня 2023 року, ігровий підрозділ Sony повідомив про черговий рекордний квартал з погляду доходів — загальні продажі PS5 досягли 54,7 млн.

Sony Interactive Entertainment планувала продати 25 мільйонів PS5 в поточному фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року. Однак в останньому кварталі вона продала 8,2 мільйона консолей, а загальна кількість за рік склала 16,4 мільйона. Компанія заявила, що тепер очікує відставання від початкової мети на 4 мільйони одиниць (21 млн).

Корпорація очікує, що продажі в сегменті “Ігри та мережеві послуги” за рік складуть 210 мільярдів єн — це на 5% нижче, що, за її словами, частково пов’язано зі зниженням продажів і збільшенням збитків через промоакції.