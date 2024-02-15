Larian Studios все ще приховує реальні продажі та доходи минулорічного хита Baldur’s Gate 3, але стало відомо, що Hasbro, яка через Wizards of the Coast володіє правами на Dungeons & Dragons, заробила на ліцензії D&D 5th Edition для Baldur’s Gate 3 вже понад $90 млн і ця цифра буде зростати у 2024 році. Про це пише Bloomberg.

«У першій половині 2024 року ми все ще матимемо “хвіст” від Baldur’s Gate 3», – сказав виконавчий директор Hasbro Кріс Кокс під час розмови з аналітиками, додавши, що продажі продовжаться і протягом року, але повільніше, ніж у третьому та четвертому кварталах 2023 р.

Єдині цифри продажів, які поки що оприлюднила Larian Studios – це 2,5 млн копій, проданих під час Дочасного доступу, та 1,3 млн гравців, які закінчили гру за три місяці після релізу.

Станом на зараз Baldur’s Gate 3 має понад 500 тис. рецензій в Steam (Steam-рейтинг 96/100), що згідно з різними алгоритмами дає продажі рівня 6,6-30 млн копій. Середня цифра 15-20 млн копій на Steam виглядає цілком реалістичною. При цьому не забуваємо, що у вересні 2023 р. Baldur’s Gate 3 вийшла на PlayStation 5, а у грудні 2023 р. і на Xbox Series X/S, тож сумарні продажі будуть ще більше.

Подібні Baldur’s Gate 3 комплексні рольові ігри непогано продаються і через деякий час після релізу, тож Larian Studios та Hasbro можуть сподіватися на стабільний, хоч і не такий великий як у 2023 р., дохід протягом принаймні п’яті років.