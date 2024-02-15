Ajax Systems запускає передсерійне виробництво у Києві. На заводі збиратимуть відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстратори Ajax NVR, клавіатури KeyPad TouchScreen та інші пристрої, які компанія нещодавно представила.

«Розширення продуктового портфоліо до 135 девайсів та представлення пристроїв відеоспостереження зумовило створення виробничого центру ближче до інженерів-розробників. R&D команда зможе контролювати процеси виготовлення новинок, бо виробництво нових девайсів вимагає додаткового устаткування, тестування та перевірки перед виходом на серійне виробництво», – йдеться в повідомленні Ajax Systems.

Загальна потужність передсерійного виробництва складатиме від 50 до 70 тис. пристроїв на місяць. Наступного року виробничі потужності планують розширити на 50%.

Зараз до напрямку передсерійного виробництва активно наймають працівників різних категорій. Йдеться про операторів SMD лінії, монтажників РЕА, операторів тест-стенду, складальників, сортувальників QC, операторів лонг-тесту, контролерів якості та інших інженерів. Загалом команда складатиметься з 220 людей.

Навесні 2022 року виробничі потужності Ajax Systems були релоковані у західний регіон України. Ще один завод компанія відкрила у Туреччині.