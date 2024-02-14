Популярний автомобіль SKODA Octavia покоління А8 отримав планове оновлення посеред свого життєвого циклу. Якщо коротко, то все можна описати доволі популярною фразою «зміни не радикальні, але помітні». Отже…

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Новий дизайн – з новими фарами

Дещо схоже вже відбувалось з минулим поколінням SKODA Octavia А7: маючи від початку доволі стриманий та класичний дизайн, раптом під час проміжного оновлення автомобіль змінює «обличчя» за рахунок появи радикальних розділених фар. Але ж тут дизайнери втримались від небезпечних експериментів: оновлена версія SKODA Octavia також помітно змінила оптику, але фари все ж виглядають цілісно та загалом підтримують новий дизайн передньої частини.

Адже окрім самих фар також змінився передній бампер і встановлена нова решітка радіатора. Плюс традиційно для таких оновлень: невеличкі зміни заднього бамперу, поява нових колісних дисків (до 19 дюймів) та варіантів декору.

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Не змінюючи кузов загалом, дизайнери дещо оновили вигляд SKODA Octavia в деталях: нові бампери, нова решітка радіатора та колісні диски. А також – нові фари з помітними похиленими смужками, що наче «обіймають» решітку. До речі, відтепер у якості опції пропонуються фари LED MATRIX другого покоління. Одночасно оновились всі варіанти SKODA Octavia – ліфтбек та універсал, різні версії та модифікації.

В салоні: більше дисплеїв, більші дисплеї

Також за класикою проміжних оновлень: для салону додано нові варіанти оздоблення, широкого використовуються перероблені матеріали ну й так далі. Але погляньте на зображення – й побачите загалом знайомий інтер’єр SKODA Octavia А8. То що змінилось? Змінились дисплеї.

Віднині для моделі SKODA Octavia як стандартне оснащення пропонуються два 10-дюймових дисплеї: один виступає у якості панелі приладів, а інший відповідає за керування мультимедійною системою, налаштуваннями автомобіля та «клімату». Опція – збільшений 13-дюймовий центральний сенсорний дисплей.

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Загалом салон SKODA Octavia знайомий, найбільше оновлення зачепило дисплеї: пара 10-дюймових як стандартне оснащення, та навіть 13-дюймовий – як опція.

Зростання потужності для версії RS, нові системи та технології

Якщо швидко кинути оком на лінійку силових агрегатів та трансмісій оновленого автомобіля SKODA Octavia, то вибір здається дуже широким: бензин або дизель, механіка або «DSG-автомат», передній або повний привод. Проте якщо вивчити питання більш детально, то…

Основу моторної гами складають двигуни 1.5TSI потужністю 115-150 к.с., що пропонуються у звичайному або mHEV-гібридному виконанні, а також з «механікою» або «автоматом». Наступною групою виступають бензинові мотори 2.0TSI: завжди «DSG-автомат», присутня версія з повним приводом, а спортивна модифікація RS збільшила потужність й тепер готова запропонувати 265 к.с. – на 20 к.с. більше, ніж попередня.

Нарешті, можна відзначити й пару дизелів 2.0 TDI на 115-150 к.с. та з безальтернативним переднім приводом, але з можливістю вибору «механіки» або «автомата». Напевно, пізніше з’являться PHEV-гібриди та версія SCOUT, що поєднає дизель та повний привод. Але наразі – це все, що ми маємо.

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Варіантів двигунів чимало, але фактично в потужності додала лише версія RS – тепер 265 к.с., що є рекордом для цієї лінійки.

Хоча в розмовах про техніку варто відзначити не лише двигуни та трансмісії, але й появу нових систем допомоги при паркуванні. Наприклад, обіцяна система дистанційного паркування з керуванням через додаток – проста, але може допомогти на занадто тісних парковках.

Ну й останнє: коли чекати оновлений автомобіль SKODA Octavia в Україні? За моєю інформацією – вже у другому кварталі цього року.