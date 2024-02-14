Mozilla долучилася до значної кількості технологічних компаній, які цього року оголосили про скорочення персоналу. Вона звільняє близько 60 співробітників, що складає близько 5% її штату. Про це пише Engadget.

«Ми скорочуємо інвестиції в деякі області продуктів, щоб зосередитися на тих сферах, які, на нашу думку, мають найбільші шанси на успіх», – повідомили в компанії.

Більшість з тих, хто залишає Mozilla, працювали в команді розробників продуктів.

«Ми маємо намір перерозподілити ресурси на такі продукти, як Firefox Mobile, де є значні можливості для зростання і створення кращої моделі для індустрії», – додали в Mozilla.

Згідно з внутрішньою запискою, яку отримали в TechCrunch, Mozilla планує скоротити інвестиції в декілька продуктів, включаючи VPN та інструмент, який автоматично видаляє особисту інформацію користувача з сайтів брокерів даних. Компанія представила цей інструмент лише недавно.

Однією зі сфер, в яку Mozilla планує спрямувати додаткові ресурси, називають штучний інтелект.

«У 2023 році генеративний ШІ почав стрімко змінювати галузевий ландшафт. Mozilla скористалася можливістю впровадити надійний ШІ у Firefox, значною мірою завдяки придбанню Fakespot і подальшій роботі з інтеграції продуктів», – йдеться у внутрішній записці.

Також компанія об’єднає команди Pocket, Content і AI/ML, що займаються підтримкою контенту, з Firefox Organization.