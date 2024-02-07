Раніше Mozilla запустила інструмент для виявлення ваших особистих даних на небажаних сайтах, а тепер ще й дає можливість видалити цю інформацію.

Інструмент Monitor сповіщав користувачів, коли їхні особисті дані були опубліковані на сайтах брокерах. Тепер компанія представила платне покращення – Monitor Plus, яке дозволить дізнатися, де ці дані використовують та навіть прибрати їх повністю.

«Коли ми запускали Monitor, нашою метою було допомогти людям виявити, де могла бути розкрита їхня особиста інформація. Тепер, за допомогою Monitor Plus, ми допоможемо людям повернути свої розкриті дані з сайтів-посередників даних, які намагаються їх продати, – сказав менеджер Monitor Тоні Амарал-Чінотто. – Наше давнє прагнення ставити потреби людей на перше місце та наш простий покроковий процес робить Monitor Plus унікальним. Крім того, ми поєднуємо сповіщення про порушення та видалення даних, щоб запропонувати універсальний інструмент захисту та полегшити людям відчуття безпеки в інтернеті».

Зараз компанія пропонує безплатний одноразовий скан за допомогою Monitor, щоб користувачі могли побачити, де їхня особиста інформація була опублікована на сайтах, які продають її.

Після цього користувачам запропонують скористатися інструментом Monitor Plus, який коштує $8,99, щоб видалити ці дані. Після підписки Monitor Plus постійно скануватиме подібні сайти у пошуку ваших даних та робитиме запити на їхнє видалення.