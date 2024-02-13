Останні кілька тижнів довкола XBOX з’являлось надто багато чуток та спекуляцій, і головна причина тому – реліз ексклюзивів на платформах конкурентів. Однак вже незабаром про це розкажуть офіційно.

У четвер 15 лютого, о 22:00 пройде офіційний подкаст, де генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер, президент XBOX Сара Бонд і голова ігрового відділу Метт Буті розкажуть про майбутнє компанії.

Подкаст можна буде послухати на всіх актуальних платформах, а також на YouTube у відеоформаті. Під час цього подкасту мають прояснити, які саме ігри виходитимуть на платформах конкурентів та що буде з консолями Microsoft далі.

Зараз вже майже офіційно відомо про те, що Hi-Fi Rush вийде на Nintendo Switch та PlayStation 5, можливо під час подкасту чи Nintendo Direct, який також пройде 15 лютого, ми отримаємо офіційний анонс.

Крім того, в останніх повідомленнях також стало відомо, що другою грою, яка з’явиться на консолях конкурентів стане Pentiment. Серед інших ігор, які за чутками можуть втратити статус ексклюзивів є Starfield та нова гра про Indiana Jones. Чутки також ходять й про серії Gears of War та Halo, проте жодних підтверджень цьому не було.