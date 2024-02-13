Власники Vision Pro мали незвичну проблему — щоб відновити доступ до гарнітури потрібно було звернутися в Apple Store. Однак Apple вже взяла відгуки користувачів до уваги та випустила оновлення, яке виправляє цю ситуацію.

Як повідомляють MacRumors, компанія випустила нову версію visionOS‌ – 1.0.3, у якій додала можливість скинути пароль гарнітури самотужки.

Якщо власники Vision Pro неправильно введуть пароль кілька разів, їм запропонують повністю скинути всі налаштування, включно з паролем. При цьому, на пристрої буде Activation Lock, тож для відновлення знадобиться зайти в Apple ID власника.

Нагадуємо, що раніше єдиним шляхом відновлення доступу до гарнітури було використанням спеціального ременя для розробників, який був недоступний звичайним користувачам.