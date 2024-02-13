Такі автомобілі варті того, щоб виходити в п’яницю, але нехай оновлений суперкар Aston Martin Vantage прикрасить вівторок. Адже суперкар Aston Martin Vantage отримав настільки масштабні оновлення, що ця «молодша» модель (звісно, за мірками Aston Martin) впритул наближається до старшого купе Aston Martin DB12.

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Все починається з помітних змін зовнішності. Автомобіль Aston Martin Vantage отримав нові адаптивні фари мигдалеподібної форми та збільшену решітку радіатора: площа зросла приблизно на третину, у схожій пропорції збільшилось й надходження повітря. Крім того, суперкар Aston Martin Vantage відтепер виділяється новим капотом та зміненим заднім бампером з парою подвійних вихлопних патрубків. А нові 21-дюймові колісні диски «взуті» у спеціальні шини Michelin, створені спеціально для Aston Martin, та приховують під собою чавунні гальмівні диски. Хоча як опція пропонуються й карбонові гальмівні диски.

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Однак зовнішні зміни – це лише початок. Наприклад, кузов розширено на 30 мм внаслідок нарощування колії та збільшених колісних арок, встановлені додаткові підсилювачі для жорсткості конструкції. Крім того, оновлений Aston Martin Vantage може запропонувати електронно-керовані амортизатори Bilstein DTX та покрокове налаштування системи стабілізації.

Й це ми ще не дістались двигуна! Адже купе Aston Martin Vantage ховає під капотом 4-літровий V8, який було суттєво доопрацьовано: нові турбіни та розподільчі вали, покращена система охолодження тощо. Результатом стало суттєве (+155 к.с.) підвищення потужності – аж до 665 «коней», що відправляються на задню вісь через 8-ступеневу автоматичну коробку ZF. Така потужність забезпечує прискорення 0-100 км/год приблизно за 3,5 секунди та максимальну швидкість 325 км/год.

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Нарешті, ще помітно змінився салон – знову в стилі «старшої» моделі. Адже відтепер Aston Martin Vantage пропонує горизонтальний 10,25-дюймовий дисплей, пласку цифрову панель приладів, окремо встановлений перемикач «автомату». Напевно, останній пункт додав зручності, але дещо забрав з погляду стилю – традиційні кнопки Aston Martin вже стали майже легендарними…

Прийом замовлень на оновлений Aston Martin Vantage вже відкрито. Запуск виробництва автомобіля запланований на перший квартал поточного року, перші автомобілі будуть видані клієнтам вже у другому кварталі – як раз до гарячого літа.