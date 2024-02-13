Навіть якщо ми не отримаємо Windows 12 цього року, оновлення Windows 11 24H2 обіцяє бути дуже важливим. NVIDIA має DLSS, AMD – FSR, Intel – XeSS, і незабаром Microsoft може приєднатися до них зі своїм власним ШІ-апскейлером.

Користувач платформи X PhantomOcean3 виявив функцію надвисокої роздільної здатності в тестовій версії Windows 11, натякаючи на те, що компанія працює над технологією, яка дозволить вам використовувати ШІ, щоб підтримувані ігри працювали більш плавно з покращеною деталізацією.

Поки незрозуміло, як саме це працюватиме. Оскільки Microsoft не виробляє графічні процесори, є шанс, що технологія працюватиме з будь-яким обладнанням, як FSR і XeSS, на відміну від DLSS, який вимагає наявності карти RTX.

За даними The Verge, Microsoft також представить покращену функцію управління кольором для Windows 11, що дозволить вам змінювати колірні профілі, встановлювати значення за замовчуванням тощо.

На цей час функція не працює нативно, хоча її можна увімкнути за допомогою ViveTool. Це свідчить про те, що над нею ще працюють, і поки що невідомо, як це працюватиме на практиці.

На перший погляд, це виглядає як позитивний крок. Нововведення має дозволити набагато ширшому спектру апаратного та програмного забезпечення скористатися перевагами технології масштабування. Цілком ймовірно, що тисячі старих ігор отримають користь від цієї функції, оскільки вони ніколи б не отримали оновлення з підтримкою FSR або DLSS.

Про рішення Microsoft відомо небагато, але, ймовірно, воно працює так само як і Radeon Super Resolution від AMD. RSR – це рішення на основі драйверів, яке використовується для підвищення роздільної здатності в іграх, які не мають підтримки FSR. Воно використовує метод просторового масштабування, який не потребує спеціального обладнання для ШІ. Вважається, що RSR загалом поступається останнім версіям FSR і DLSS, але його перевага полягає в тому, що він працює в будь-якій грі з повноекранним виведенням.