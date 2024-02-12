Microsoft планує запустити комплексне оновлення Windows цього року, але залишається питання, чи буде воно називатися Windows 12. Записи в документі підтримки свідчать про те, що це буде не так.

Записи, які офіційно посилаються на Windows 11 версії 24H2, були виявлені Windows Latest.

Документ підтримки, підтвердив вихід Windows 11 24H2. У документації йдеться про функцію EnumDeviceDrivers – компонент, який використовується розробниками та системними адміністраторами для роботи з драйверами.

Сайт Microsoft проливає світло на історію цієї функції, згадуючи, як вона розвивалася з часів Windows 7. Найцікавіше оновлення, згадане в документі, стосується Windows 11 версії 24H2. У ньому зазначено, що у Windows 11 24H2 змінено спосіб отримання певної інформації з функції EnumDeviceDrivers.

Хоча цей документ призначений для розробників, випадкова згадка про Windows 11 24H2 є цікавим натяком на наступний великий випуск Windows.

Згідно з іншими внутрішніми документами, Microsoft планує ширше розгортання Windows 11 24H2 наприкінці третього або на початку четвертого кварталу. Це підтверджує попередні чутки про те, що найважливіше оновлення Windows 11 з ШІ, схоже, готується до випуску у вересні-жовтні, а попередні збірки проходять внутрішнє тестування.

Хоча широко поширена думка, що наступна версія операційної системи Microsoft називатиметься Windows 12, цілком можливо, що Microsoft вирішила відмовитися від бренду Windows 12 після нещодавніх організаційних перетворень, і Windows 11 24H2 дійсно є наступним великим випуском.

Це означає, що Windows 12 може не з’явитися у 2024 році, і Microsoft поки що збереже брендинг Windows 11. Виробники ПК, такі як HP, також використовують Windows 11 2024 Update, коли посилаються на наступний великий випуск Windows. З іншого боку, Qualcomm все ще використовує невизначений термін Windows OS, коли йдеться про наступний випуск Windows.