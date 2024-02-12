В мережі з’явились результати нового чипа від Google, яким може бути Tensor G4, який використовуватиметься в майбутніх Pixel 9 та Pixel Fold 2. Про це пишуть Dexerto.

На сайті Geekbench з’явились перші результати Google Tokay, які приблизно на 19% менші, ніж у чипа Tensor G3 з Pixel 8. Знахідкою у X поділився користувач Quadrans Muralis.

Чип буде розроблений на основі графічного процесора Arm Mali G715 та матиме 8 ядер, замість 9, які були у Tensor G3. Серед них буде одне ядро ​​Cortex X4/X5 з тактовою частотою 3,1 ГГц, три ядра Cortex A7xx з частотою 2,6 ГГц і чотири ядра Cortex A5xx з частотою 1,95 ГГц.

Результати Geekbench 5 показують, що Google Tokay отримав 1082/3121 і 1024/2788 в одно- та багатоядерних тестах. Для порівняння, Tensor G3 мав на 19% кращі результати – 1268 і 3510 балів в одно- та багатоядерних тестах.

Звичайно, що поки важко сказати, наскільки точні ці результати, допоки Google офіційно не представить нові Pixel 9 та 9 Pro у їх завершеному стані. Нагадуємо, що раніше інсайдер OnLeak показав перші рендери майбутніх смартфонів.