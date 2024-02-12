Оновлений мінівен KIA Carnival – тепер у стилі кросоверів

Майже забутий в Україні клас мінівенів чудового почувається в США: наприклад, на американському ринку ось нещодавно дебютував оновлений KIA Carnival. Причому це справжній «подвійний ексклюзив»: окрім самого формату мінівена, маємо ще й доволі масштабне оновлення.
Адже автомобіль KIA Carnival отримав повністю змінені фари та решітку радіатора, також оновлено передній бампер – тепер все дуже схоже на кросовер KIA Sorento. Крім того, змінився задній бампер, ліхтарі та кришка багажника. Ось, порівняйте самі: оновлений мінівен KIA Carnival (сірий автомобіль) та попередній варіант KIA Carnival (синій автомобіль).
Під капотом теж чималі зміни. На додачу до традиційного двигуна V6 на 290 «коней», відтепер для оновленого мінівена KIA Carnival пропонується гібридний силовий агрегат. Поєднання 1,6-літрового «турбо» та електродвигуна забезпечує 245 к.с. загальної потужності.
Також помітно оновився й салон KIA Carnival. Передню панель формують пара 12,3-дюймових дисплеїв, а на центральній консолі розмістився новий круглий перемикач «автомату» замість традиційного важеля. Нарешті, для задніх пасажирів запропоновані розкладні сидіння та 14,6-дюймові дисплеї.
Цікавий вийшов автомобіль! Проте головне питання – чи є ще місце на українських дорогах для таких автомобілів, як мінівен KIA Carnival? Як вважаєте?
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