Оновлений мінівен KIA Carnival – тепер у стилі кросоверів

Майже забутий в Україні клас мінівенів чудового почувається в США: наприклад, на американському ринку ось нещодавно дебютував оновлений KIA Carnival. Причому це справжній «подвійний ексклюзив»: окрім самого формату мінівена, маємо ще й доволі масштабне оновлення.

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Адже автомобіль KIA Carnival отримав повністю змінені фари та решітку радіатора, також оновлено передній бампер – тепер все дуже схоже на кросовер KIA Sorento. Крім того, змінився задній бампер, ліхтарі та кришка багажника. Ось, порівняйте самі: оновлений мінівен KIA Carnival (сірий автомобіль) та попередній варіант KIA Carnival (синій автомобіль).

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Під капотом теж чималі зміни. На додачу до традиційного двигуна V6 на 290 «коней», відтепер для оновленого мінівена KIA Carnival пропонується гібридний силовий агрегат. Поєднання 1,6-літрового «турбо» та електродвигуна забезпечує 245 к.с. загальної потужності.

Також помітно оновився й салон KIA Carnival. Передню панель формують пара 12,3-дюймових дисплеїв, а на центральній консолі розмістився новий круглий перемикач «автомату» замість традиційного важеля. Нарешті, для задніх пасажирів запропоновані розкладні сидіння та 14,6-дюймові дисплеї.

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Цікавий вийшов автомобіль! Проте головне питання – чи є ще місце на українських дорогах для таких автомобілів, як мінівен KIA Carnival? Як вважаєте?