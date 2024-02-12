У США федеральна суддя зобов’язала Ілона Маска знову дати свідчення в межах розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Про це пише Reuters.

Таке рішення ухвалила суддя Лорел Білер у суботу, 10 лютого. Відповідно до нього, регулятор і мільярдер мають тиждень, щоб узгодити дату та місце для свідчень.

Нагадаємо, що минулого жовтня SEC подала до суду на Ілона Маска для того, щоб змусити його давати свідчення в межах вказаної справи. Розслідування намагається з’ясувати, чи порушував мільярдер федеральні закони про цінні папери, коли купував акції Twitter.

За даними адвокатів, які представляють SEC, Ілон Маск не з’явився для свідчень у вересні, хоча повістку йому вручили ще в травні. В комісії заявляли, що намагалися знайти прийнятний час і місце для зустрічі з мільярдером, пропонуючи йому різні варіанти на вибір.

Ілон Маск натомість заявляв, що вже давав свідчення в цій справі. Також він звинуватив регулятора у переслідуванні.