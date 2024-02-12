Генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив у п’ятницю, що компанія зареєструвала 100 мільйонів підписок на Google One, сервіс підписки “все в одному”, який збільшує об’єм сховища для безплатних сервісів, таких як Gmail, Drive і Photos, а також доступ до більшої кількості функцій.

Досягнення цього рубежу підкреслює зусилля компанії, спрямовані на те, щоб відвернути людей від безплатних тарифних планів, наприклад припинення надання необмеженого сховища для фотографій на Google Drive. Сервісу YouTube Premium від Google знадобилося дев’ять років, щоб досягти цієї позначки, але він також нещодавно досягнув 100 мільйонів підписників завдяки видаленню реклами та додатковим функціям, таким як музика або стрімінг (і в той самий час, коли YouTube вніс зміни, щоб боротися з блокувальниками реклами).

Компанія заявила, що наблизилася до позначки в 100 мільйонів, коли минулого місяця опублікувала свої прибутки за четвертий квартал і розкрила мільярди, витрачені на звільнення, і знову зазначила це минулого тижня під час запуску преміумплану зі штучним інтелектом.

Новий план зі штучним інтелектом схожий на існуючий план Google One Premium вартістю $100 на рік, який включає 2 ТБ пам’яті та інші функції, такі як VPN і моніторинг темного інтернету, але коштує вдвічі дорожче. Він надає користувачам доступ до покращеної версії Gemini, нової назви чат-бота Bard, і незабаром додасть доступ до генеративних функцій штучного інтелекту в таких сервісах, як Gmail і Docs.