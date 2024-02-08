Як і очікувалось, Google проводить ребрендинг чат-бота Bard на Gemini та запускає окремий додаток на Android, який замінить Google Assistant.

Встановивши мобільний додаток на смартфон, користувачі зможуть отримати доступ до чат-бота використовуючи звичні команди для виклику Google Assistant як от «Hey Google». Там будуть доступні всі функцію ШІ: створення зображень, пошук інформації, допомогу з написанням повідомлень, контекстну допомогу на сторінках тощо.

На iOS чат-бот буде доступний з застосунку Google. Відкривши додаток, користувачі побачать перемикач зверху, який зможе повністю замінити пошуковик на чат-бот.

Крім того, Google запускає преміальну версію чат-бота Gemini Advanced, яке дасть користувачам доступ до найпотужнішої моделі ШІ від Google, Ultra 1.0. Вартість підписки на Advacned складає 909,99 грн/місяць. Перші два місяці будуть безплатні.

Модель Ultra 1.0 дозволяє краще справлятися із завданнями на кшталт важчих сценаріїв кодування, логічного мислення, дотримання інструкцій, співпраці над творчими проєктами тощо.

В анонсі компанія також розповіла, що Advanced в найближчі місяці отримає нові корисні функції, зокрема розширені можливості мультимодальної моделі, удосконалені функції створення коду, а також додавання й глибший аналіз файлів, документів, даних тощо.

Зараз модель ШІ Ultra 1.0 доступна лише англійською мовою, проте сам чат-бот доступний вже у понад 150 країнах. Для того, щоб отримати доступ до Ultra 1.0 та всіх функцій Advanced, необхідно підписатися на відповідний план Google One.