У Великій Британії токамак Joint European Torus (JET) встановив новий рекорд вироблення енергії. Він зміг видати 69 МДж тепла, використавши 0,2 мг палива. Про це пише Gizmodo.

Йдеться про найпотужніший у світі експериментальний токамак для дослідження процесів керованого термоядерного синтезу з утриманням плазми магнітним полем. Проєкт схвалили в 1974 році, а в 1983 році він розпочав свою роботу.

Поки це – єдиний механізм, який може працювати зі сумішшю дейтерій-тритій. Це – пальне для майбутніх комерційних реакторів.

Від початку своєї роботи JET зміг досягти значних успіхів. Приміром, у 1997 році він зміг виробити 22 МДж тепла, а згодом досяг рекордного рівня в 59 МДж. У грудні 2023 року установка припинила експериментальні роботи. Але все ж встигла наостанок оновити рекорд.

Нагадаємо, що науковці з американського дослідницького центру 30 липня 2023 року успішно провели другий експеримент із реакції термоядерного синтезу, в результаті якого було отримано чистий приріст енергії.