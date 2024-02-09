Midjourney напередодні виборів у США розмірковує над тим, щоб заборонити створювати політичні зображення. Про це пише Engadget.

Із появою ШІ-інструментів, які можуть швидко генерувати модифіковані зображення та відео, створення фейкового контенту для поширення політичної дезінформації перед майбутніми президентськими виборами в США стало простішим, ніж будь-коли.

Тож Midjourney близька до того, щоб заборонити створення зображень, зокрема Джо Байдена та Дональда Трампа, протягом наступних 12 місяців.

«Я знаю, що це весело створювати зображення Трампа – я роблю зображення Трамп, – розповів гендиректор Midjourney Девід Хольц. – Трамп естетично дуже цікавий. Однак, напевно, краще просто не варто – краще трохи почекати під час цих виборів. Побачимо».

Інші технологічні компанії також зробили кроки, щоб допомогти запобігти дезінформації або принаймні полегшити її виявлення. Приміром, недавно OpenAI вирішила додати водяні знаки на зображення, створені на веб-сайті ChatGPT та API для моделі DALL-E 3.