OpenAI вирішила додати водяні знаки на зображення, створені на веб-сайті ChatGPT та API для моделі DALL-E 3. Про це повідомляє The Verge.

Це означає, що компанія приєднається до технологічних гігантів, які розгортають підтримку стандартів Коаліції з перевірки походження та автентичності контенту (C2PA). Зараз сюди входять такі компанії, як Adobe та Microsoft.

Очікується, що користувачі мобільних пристроїв побачать водяні знаки на зображеннях, створених завдяки ШІ, до 12 лютого. Йдеться про видимий символ CR у верхньому лівому куті зображення. Але водяний знак також матиме й невидимий компонент метаданих.

Люди матимуть змогу перевірити походження контенту на веб-сайтах, таких як Content Credentials Verify. На даному етапі водяні знаки з’являтимуться лише на нерухомих зображеннях. Тож про відео чи текст поки не йдеться.

В OpenAI попереджають, що такі знаки матимуть незначний вплив на час створення зображень, проте не на їхню якість. Також у компанії кажуть, що метадані C2PA можуть бути «легко видалені як випадково, так і навмисно».

До слова, недавно стало відомо, що Google запускає новий інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він називається ImageFX та базується на моделі Imagen 2.

Створені за його допомогою зображення позначатимуться водяними знаками у межах технології SynthID. Це слугуватиме додатковим заходом безпеки.