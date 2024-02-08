В принципі – все логічно: після запуску нових седанів BMW 5-серії та BMW i5, прийшла черга й для універсала з традиційним позначенням Touring. Цікаво, що відтепер в гамі присутній BMW i5 Touring: це буде перший електричний універсал 5-серії в історії. То ж з нього й почнемо!

Аналогічно до седана, новий універсал BMW i5 Touring вийшов чималим – загальна 5,06-метрова довжина та майже 3-метрова колісна база. Відмінності універсалу зрозумілі: кришка багажника, новий дах, задні стійки. Та збільшений багажник – до 570 літрів або навіть до 1700 літрів об’єму, за умови складених задніх сидінь.

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Електромобіль BMW i5 Touring дебютує у двох версія, що мають ідентичний акумулятор на 81,2 кВт⋅год. Проте все інше повністю відрізняються! Так, версія BMW i5 Touring eDrive 40 пропонує максимальну дистанцію пробігу до 560 км, один електродвигун (максимальна потужність 250 кВт або 340 к.с.) та задній привод. Натомість версія BMW i5 Touring M60 xDrive буде їхати менше – до 506 км – але швидше: два електродвигуни (максимальна потужність 442 кВт або 601 к.с.), повний привод, прискорення 0-100 км/год за 3,9 секунди.

Але ж повернемось до традиційного універсалу BMW 5-серії Touring. Старт дає 4-циліндрова 2-літрова дизельна версія 520d потужністю 197 к.с., що буде пропонуватись з заднім або повним приводом. Влітку гамма BMW 5-серії Touring буде розширена більш потужним 6-циліндровим дизелем 540d на 299 «коней».

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Крім того, очікується поява бензинових PHEV-гібридів з позначенням 530e: такі універсали запропонують потужність 299 к.с., задній або повний привод, а також можливість долати до 89-96 км виключно на електроприводі. Але їх теж доведеться зачекати до літа поточного року.

Хоча старт перший варіантів нового універсалу – електромобіля BMW i5 Touring та дизельних версій BMW 520d Touring – відбудеться вже навесні.