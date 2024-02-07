Директор із розробки WhatsApp Дік Брауер розповів, що інтеграція сторонніх месенджерів буде опціональною, та поділився подробицями, як це працюватиме. Про це пише Android Authority.

Користувачі, які ввімкнуть можливість отримувати повідомлення зі сторонніх месенджерів, бачитимуть окрему вкладку, де будуть зібрані відповідні повідомлення.

За словами Брауера, такий підхід до реалізації є необхідним у межах безпеки. Компанія не може обіцяти такий же рівень захисту та конфіденційності, як у своєму додатку, й це роблять в першу чергу для безпеки користувачів.

Для того, щоб додати інтеграцію з WhatsApp та Facebook Messagner у свої додатки, компаніям необхідно буде підписати угоду з Meta та погодитися на її умови. Їм також потрібно буде під’єднатися до серверів компанії.

Крім того, Meta хоче, щоб інші програми використовували протокол шифрування Signal. Проте це не є обов’язковим, тож розробники зможуть використовувати інші протоколи, якщо вони відповідатимуть стандартам безпеки.

Нагадуємо, що у вересні, внаслідок рішення Єврокомісії, яка внесла WhatsApp у список «брамників», компанію змусили відкрити свій додаток для можливості отримання повідомлень з інших месенджерів.