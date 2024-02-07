Мінімалістична головоломка Oberty від одесита Дмитра Дениса, вийшла у Steam та Apple App Store.

Це дуже проста за правилами, але досить складна головоломка, у який вам потрібно обертати панелі (звідси й назва), кольори яких взаємодіють за правилами виняткової диз’юнкції, тобто логічного оператора XOR. У грі понад 200 головоломок, редактор рівнів, мінімалістична графіка та атмосферна музика.

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Попре простоту гра затягує і кидає виклик вашому мозку, недарма журі фестивалю Indie Cup Ukraine’23 оголосило Oberty найочікуванішою грою конкурсу.

Вартість Oberty у Steam – 74 грн. В App Store гра коштує $1,99. Реліз у Google Play заплановано пізніше цього місяця, поки що можна зареєструватися, щоб отримати сповіщення про вихід гри.