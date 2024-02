CD Projekt Red North America посилює свій колектив ветеранами ігрової індустрії для роботи над сиквелом Cyberpunk 2077.

Серед людей, які приєднались до команди американського офісу CDPR, є Ден Гернберг, який стане виконавчим продюсером. Раніше Ден працював керівником відділу виробництва в Amazon Games та Panic Button, а також провідним менеджером із продуктів у Blizzard Entertainment. Він працював над New World, Apex Legends і Diablo III.

Новим директором із дизайну стане Раян Барнард, який у минулому був ігровим директор у Massive Entertainment і Ubisoft та працював над Hitman IO Interactive у ролі керівника з ігроладу. Алан Віллані приєднається як інженерний директор. Раніше він працював віцепрезидентом із технологій у WB Game та був технічним керівником кількох Mortal Kombat.

Ще одним великим доповненням команди є Анна Мегілл, відома сценаристка із 20-річним досвідом роботи у відеоіграх. Вона працюватиме над сиквелом Cyberpunk 2077 як провідна сценаристка. Раніше вона працювала над Control, Dishonored: Death of The Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora, Guild Wars 2 та над майбутньою Fable.

Анна буде не єдиною новою сценаристкою. До CDPR також приєднався Александр Фрід, який раніше працював провідним сценаристом у BioWare, серед іншого, над Star Wars: The Old Republic. Він також має досвід роботи з DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast та 20th Century Fox FoxNext.

Із такою командою немає нічого дивного в тому, що Ігор Саржинський, нарративний директор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, назвав Cyberpunk 2077 просто розігрівом. Та чи допоможуть гучні імена та ветерани індустрії випустити якісний продукт – побачимо у майбутньому.