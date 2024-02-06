Якщо бути точним, то презентація нової генерації моделі Lancia Ypsilon призначена на 14 лютого. Проте видання CARSCOOPS розкриває всі деталі новинки вже зараз.

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Отже: нова генерація Lancia Ypsilon буде виконана за мотивами концепту Lancia Pu+Ra й отримає пізнавану передню частину з трьома LED-лініями та окремо встановленими фарами. Позаду увагу привертають круглі ліхтарі в стилі моделі Stratos, а також приховані ручки дверцят.

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Новинка Lancia Ypsilon запозичить платформу від моделей Peugeot 208 та e-208, а також Opel Corsa. Відповідно, можна очікувати появу повністю електричної 156-сильної версії з запасом ходу близько 400 км. Крім того, також має з’явитись версія з бензиновим 1,2-літровим MHEV-гібридним двигуном потужністю близько 136 к.с.

Проте найцікавіше – це салон Lancia Ypsilon. Адже всередині очікується поява круглого столика-полички з бездротовою зарядкою, горизонтальний сенсорний дисплей та водночас фізичні кнопки. А фірмова система SALA має забезпечити комплексне керування фоновим підсвічуванням, музикою, візуальним оформленням – все, щоб створювати гарний настрій під час руху.

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Першими дебютують хетчбеки Lancia Ypsilon в ексклюзивному виконанні Cassina, лімітована партія буде нараховувати 1906 екземплярів – за роком появи компанії Lancia. Яка вже існує майже 120 років й, схоже, буде існувати надалі!