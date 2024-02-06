Ігровий журналіст та письменник Джейсон Шраєр, відомий своїми книгами «Кров, піт та пікселі» та «Натисни RESET» анонсував нову книгу – PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment.

Як можна здогадатися з назви, книга розповість про історію Blizzard Entertainment, з її заснування у 1991 році й до останніх змін та придбання Microsoft.

«PLAY NICE описує історію Blizzard Entertainment, коли вона перетворилася з амбітної мрії студента Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на міжнародну імперію, що генерує мільярди доларів доходу на рік, стикаючись з усілякими корпоративними махінаціями та культурними невдачами», – розповів автор.

Книга основана на інтерв’ю з більш ніж 350 людьми та розповість про творчу боротьбу та драму в залі засідань, які сформували Blizzard протягом останніх трьох десятиліть.

Англійською книга вийде 8 жовтня 2024 р., а видавництво MAL’OPUS, яке займалось українською версією «Натисни RESET», вже з’явились у коментарях під анонсом, тож будемо сподіватися, що на український реліз довго чекати не доведеться.