Фактично це продовження історії про оновлення Ford Explorer, адже великий кросовер Lincoln Aviator з ним максимально споріднений. Тому й оновлення пройшло майже одночасно та за схожим сценарієм.

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Наприклад, відтепер автомобіль Lincoln Aviator отримує нові фари, що заходять всередину решітки радіатора. Додано нові кольори кузова, дизайнерські пакети та варіанти виконання – наприклад, максимальна версія Black Label з чорним декором та колісними дисками. До речі, останні можуть бути 20-21-22-дюймові.

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Відповідно до свого статусу, автомобіль Lincoln Aviator одразу отримує потужний бензиновий 3-літровий двигун V6 на 400 «коней». Цей турбомотор працює у парі з 10-ступеневим автоматом та заднім або повним приводом.

Схоже на Ford, найбільші технічні зміни оновленого Lincoln Aviator відбулись в салон. Йдеться про нову мультимедійну систему Digital Experience та 13,2-дюймовий дисплей, а також про появу системи напівавтоматичного водіння BlueCruise, яка дозволяє відпускати кермо під час руху на шосе. Крім того, додались нові варіанти шкіри на сидіннях та оздоблення деревом.

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Продажі оновленого Lincoln Aviator почнуться вже влітку поточного року. Вартість стартує з $58 тис., але максимальні комплектації можуть сягнути $87 тис.