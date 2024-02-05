Напевно, ця комбінація слів муляє око. Але ж культові літери ST цілком виправдовують спорт-натяки для кросовера Ford Explorer. Який, до речі, щойно оновився.
Як це зазвичай буває, ззовні змінився передній бампер та решітка радіатора, встановлені нові ліхтарі та змінена кришка багажника. Крім того, версія ST отримує 21-дюймові колісні диски та можливість двокольорового фарбування кузова.
А ще версія ST отримує бензиновий 3-літровий 400-сильний турбомотор V6 та розділену подвійну вихлопну систему – ось це вже й справді відповідає очікуванням! Базові версії оновленого кросовера Ford Explorer можуть запропонувати 2,3-літрову турбо-четвірку на 300 «коней», що теж непогано. Привод – задній або повний, коробка передач – завжди 10-ступеневий «автомат».
Нарешті, суттєво оновився й салон автомобіля. Та що там: фактично кросовер Ford Explorer отримав нову передню панель! Відтепер центральний 13,2-дюймовий дисплей розміщено горизонтально, дефлектори вентиляції розташовані під ним, ще нижче – зроблено виступ з бездротовою зарядкою та встановлено кілька фізичних кнопок й перемикачів. Спортивна версія Ford Explorer ST очікувано отримала сидіння з відповідними логотипами та червоним прострочуванням, а також ST-кермо.
Старт продажів оновленого автомобіля Ford Explorer на ринку США відбудеться вже другого кварталу цього року. Вартість базової версії Ford Explorer стартує від $41 тис., а ось спортивний кросовер Ford Explorer ST напевно затягне на півсотні.
hotline.finance – популярний сервіс онлайн-страхування, де можна швидко вибрати та оформити поліс від будь-якої страхової компанії України.
Завантаження коментарів …