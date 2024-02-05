Напевно, ця комбінація слів муляє око. Але ж культові літери ST цілком виправдовують спорт-натяки для кросовера Ford Explorer. Який, до речі, щойно оновився.

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Як це зазвичай буває, ззовні змінився передній бампер та решітка радіатора, встановлені нові ліхтарі та змінена кришка багажника. Крім того, версія ST отримує 21-дюймові колісні диски та можливість двокольорового фарбування кузова.

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А ще версія ST отримує бензиновий 3-літровий 400-сильний турбомотор V6 та розділену подвійну вихлопну систему – ось це вже й справді відповідає очікуванням! Базові версії оновленого кросовера Ford Explorer можуть запропонувати 2,3-літрову турбо-четвірку на 300 «коней», що теж непогано. Привод – задній або повний, коробка передач – завжди 10-ступеневий «автомат».

Нарешті, суттєво оновився й салон автомобіля. Та що там: фактично кросовер Ford Explorer отримав нову передню панель! Відтепер центральний 13,2-дюймовий дисплей розміщено горизонтально, дефлектори вентиляції розташовані під ним, ще нижче – зроблено виступ з бездротовою зарядкою та встановлено кілька фізичних кнопок й перемикачів. Спортивна версія Ford Explorer ST очікувано отримала сидіння з відповідними логотипами та червоним прострочуванням, а також ST-кермо.

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Старт продажів оновленого автомобіля Ford Explorer на ринку США відбудеться вже другого кварталу цього року. Вартість базової версії Ford Explorer стартує від $41 тис., а ось спортивний кросовер Ford Explorer ST напевно затягне на півсотні.