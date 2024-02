Tencent готує мобільну гру Elden Ring, проте вона далека від готовності й до її релізу може пройти ще кілька років. Про це пишуть Reuters посилаючись на анонімні джерела.

Як повідомляється, Tencent хоче розробити безплатну мобільну гру з внутрішньоігровими покупками на кшталт Genshin Impact. Зараз компанія ніяк не прокоментувала ці повідомлення.

Робота над прототипом мобільної гри йде з 2022 року. На той момент, над прототипом працювало кілька десятків людей, проте розробка просувається доволі повільно.

Tencent придбала права на Elden Ring у From Software у 2022 році. Тоді ж китайська компанія купила 16% акцій японської студії.

У грудні Tencent також скасувала розробку мобільної гри по франшизі Nier. Таке рішення було прийняте через проблеми з монетизацією.

Зараз гравці очікують новин про доповнення Elden Ring — Shadow of the Erdtree. Нещодавно в Steam з’явились згадки нового бонусного контенту для гри, однак From Software поки не робила офіційних заяв.