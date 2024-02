Напередодні чергового Фестивалю новинок Steam, який, до речі, стартує сьогодні ввечері, на Steam з’явилася демоверсія нової української гри, цікавого карткового «рогалика» Menace from the Deep.

Menace from the Deep – це карткова гра у субжанрі Roguelike Deckbuilding у похмурому і таємничому світі, натхненному творами Говарда Лавкрафта та його пантеоном Древніх богів. Події гри розгортаються навколо таємного окультного товариства в США 1920-х років.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Menace from the Deep самостійно розробляє Артем Баздирєв, брат Пилипа Баздирєва, піратська гра якого Timeloop: Sink Again Beach, якраз була заснована на першому проєкті брата Sink Again.

Menace from the Deep виглядає дуже цікаво та атмосферно, а ще у демоверсії є повна українська локалізація і повне українське озвучення (!), а текстів тут насправді достатньо. Проходження демоверсії займе у вас приблизно 40 хвилин і ми радимо спробувати цю гру.

Реліз Menace from the Deep на Steam заплановано пізніше у 2024 році.