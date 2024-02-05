Напередодні чергового Фестивалю новинок Steam, який, до речі, стартує сьогодні ввечері, на Steam з’явилася демоверсія нової української гри, цікавого карткового «рогалика» Menace from the Deep.

Menace from the Deep – це карткова гра у субжанрі Roguelike Deckbuilding у похмурому і таємничому світі, натхненному творами Говарда Лавкрафта та його пантеоном Древніх богів. Події гри розгортаються навколо таємного окультного товариства в США 1920-х років.

Menace from the Deep
На Steam вийшла демоверсія української гри Menace from the Deep
На Steam вийшла демоверсія української гри Menace from the Deep
Menace from the Deep
Menace from the Deep
На Steam вийшла демоверсія української гри Menace from the Deep
Menace from the Deep
Menace from the Deep
Menace from the Deep
Menace from the Deep
На Steam вийшла демоверсія української гри Menace from the Deep

Menace from the Deep самостійно розробляє Артем Баздирєв, брат Пилипа Баздирєва, піратська гра якого Timeloop: Sink Again Beach, якраз була заснована на першому проєкті брата Sink Again.

Menace from the Deep виглядає дуже цікаво та атмосферно, а ще у демоверсії є повна українська локалізація і повне українське озвучення (!), а текстів тут насправді достатньо. Проходження демоверсії займе у вас приблизно 40 хвилин і ми радимо спробувати цю гру.

Реліз Menace from the Deep на Steam заплановано пізніше у 2024 році.