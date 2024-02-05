Google збирається провести ребрендинг чат-бота Bard, він має отримати назву Gemini та застосунок для Android з додатковими функціями, повідомляє 9to5Google. Зміни можуть відбутися вже цього тижня.

Протягом останніх місяців компанія Google вдосконалювала чат-бот Bard завдяки додаванню в нього можливостей нової мовної моделі Gemini Pro. Останнім таким оновленням стала підтримка додаткових мов, а також додавання генератора зображень на основні текстових підказок.

Виходячи зі злитого в мережу списку змін для наступного оновлення чат-бота від Google, яке заплановане на 7 лютого, компанія змінить його назву з Bard на Gemini, а також представить платну підписку Gemini Advanced.

«Gemini Advanced надає вам доступ до нашої найпотужнішої моделі ШІ, Ultra 1.0. З нею Gemini Advanced набагато краще справляється з надскладними завданнями, такими як кодування, логічне мислення, дотримання тонких інструкцій і творча співпраця. Крім того, Gemini Advanced продовжить розширюватися новими ексклюзивними функціями в найближчі місяці, включаючи розширені мультимодальні можливості, ще кращі функції кодування, а також можливість завантажувати та більш глибоко аналізувати файли, документи, дані та інше. Gemini Advanced – це платний план, доступний у понад 150 країнах і територіях. Він доступний та оптимізований лише для англійської мови з нашою моделлю Ultra 1.0, але може відповідати на запити іншими мовами, якими доступний Gemini» – йдеться в списку змін майбутнього оновлення Bard до Gemini.

Окрім того, після ребрендингу Gemini буде доступний користувачам Android через спеціальний застосунок, який інтегрується з такими сервісами Google, як Gmail, Карти та YouTube. Цей додаток підтримуватиме взаємодію за допомогою тексту, голосу або зображень, що знаменує собою значне розширення можливостей штучного інтелекту Google на мобільних пристроях.

Спочатку додаток Gemini буде доступний на деяких смартфонах у США, скоріше за все на Google Pixel з чипами Tensor та на моделях лінійки Galaxy S24, а згодом планується розширення на інші пристрої, мови та регіони. Крім того, 7 лютого доступ до Google Gemini отримає Канада, що дозволить представити сервіс на великому ринку, який раніше не підтримувався Bard. Домен gemini.google.com вже існує, проте зараз при спробі відкрити показує помилку 404.