Компанія Google оголосила про розширення моделі штучного інтелекту Gemini Pro на більш ніж 40 мов, зокрема тепер її можна використовувати в чат-боті Bard українською. Загалом, Gemini Pro тепер працює в понад 230 країнах і територіях.

Як зазначають в компанії, окрім доступності українською, користувачі з України також зможуть підтвердити відповіді Bard, щоб повторно їх перевірити. Це можна зробити через натискання піктограми «G» в інтерфейсі чат-бот, після чого Bard оцінить, чи є у мережі контент, який підтверджує його відповідь.

Окрім розширення переліку підтримуваних в Gemini Pro мов, компанія Google також додала в Bard можливість безплатно створювати зображення, вводячи підказки англійською мовою. Створення зображень у Bard базується на іншій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує фотореалістичні результати.

В Google зазначають, що генерація зображень в Bard базується на принципах відповідального використання штучного інтелекту. Тому чат-бот використовує вбудовані цифрові водяні знаки SynthID, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини.

Спробувати нові можливості Bard можна на сайті чат-бота.

P.S. На жаль, сам чат-бот поки що не в курсі щодо Gemini Pro.

Але сподіваємося, що він скоро виправиться 🙂