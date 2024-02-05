Популярний кооперативний шутер про космічних гномів-рудокопів Deep Rock Galactic невдовзі отримає власний Vampire Survivors – Deep Rock Galactic: Survivor.

Deep Rock Galactic: Survivor – це такий собі Vampire Survivors, але з персонажами, зброєю, ворогами та оточенням з Deep Rock Galactic. Але є нюанс: тут треба копати тунелі, видобувати руду та виконувати задання.

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Deep Rock Galactic: Survivor виходить у Дочасному доступі Steam вже за тиждень, 14 лютого 2024 р. У початковій версії гри буде 4 класи героїв, 40 видів зброї, 20 видів ворогів, 3 унікальні біоми, гнучка система вмінь, артефактів та поліпшень.