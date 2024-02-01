Досить довгий час при появі чергового варіанту захисного скла для смартфонів на презентаціях було чимало обіцянок, а по факту — на новому склі так само легко з’являлися подряпини, як й до цього. Скептично можна було подумати те саме про Gorilla Glass Armor, яке використовується на Samsung Galaxy S24 Ultra. Проте на цей раз прогрес дійсно є.

Міцність скла та всього іншого корпусу Samsung Galaxy S24 Ultra перевірив Зак Нелсон на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.

Відомий своїми деструктивними випробуваннями блогер не міг обійти новий флагман від Samsung. По-перше, у смартфона нове захисне скло. По-друге, в Galaxy S24 Ultra алюмінієву рамку замінила титанова. Власне, смартфон й без цього пройшов би стандартний набір випробувань пана Нелсона. Однак на цей раз побачити результати виявилося дійсно цікавіше.

Тож, скло Gorilla Glass Armor дійсно зіграло чимало в оновленій топовій моделі Samsung. Окрім того, що дисплей дійсно краще впорався з бліками, пошкодити його тепер також важче. Як показували попередні випробування, розбитися воно також може, проте пошкрябати нове скло у звичайних умовах тепер буде складніше.

Тут варто зауважити, що дрібні подряпини все одно з’являються на тих самих рівнях, як і раніше. Однак порівняно з попередніми версіями Gorilla Glass чи конкурентних версій, як-от Ceramic Shield на iPhone, це вже менш помітні пошкодження. Тому з’являється надія, що у користувачів, які не купують захисні аксесуари для дисплея, екран Galaxy S24 Ultra довше зберігатиме охайний вигляд.

І, до речі, подряпини на місці ультразвукового сканера відбитків пальців, як і раніше не заважатимуть його роботі. Звісно, це може залежати й від загального ступеня пошкодження скла. Але дрібні пошкодження, які з часом можуть з’явитися по всій поверхні екрана, не заважатимуть роботі дактилоскопічного датчика.

Щодо титану, то тут схожа історія з алюмінієм. Пошкодити рамку так само легко, як і попередню. Так, новий варіант ліпше впорається з падіннями, але «відбиток» поверхні, на яку смартфон впаде, все одно залишиться на корпусі. Цікава деталь: кнопки на рамці зроблені з іншого матеріалу, тобто титан використовується лише для самої рамки, без урахування клавіш.

А щодо міцності усього шасі, то тут пану Нелсону не вдалося зігнути чи значно деформувати смартфон. І титан суттєвої ролі тут не зіграв, адже попередник так само легко проходив це випробування без помітних «травм». Тож про міцність нової моделі так само можна не турбуватися, як і раніше. Ба більше, збереження скла в охайному стані тепер стане меншою проблемою.