Peugeot планує використовувати ChatGPT для вдосконалення голосового асистента у своїх автомобілях та мікроавтобусах. Про це пише Reuters із посиланням на французький бренд.

«Ми впровадимо ChatGPT у всі автомобілі, включаючи нову модель e-3008, і невеликі комерційні транспортні засоби», – анонсував директор із продукції Peugeot Жером Мішерон.

У середу Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT у п’яти країнах: Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Ця версія зможе відповідати на багато загальних та пов’язаних із навігацією питань.

Недавно стало відомо, що Volkswagen планує інтегрувати у свої автомобілі підтримку ChatGPT. Чат-бот планують додавати в авто у другому кварталі 2024 року.

Спершу ChatGPT з’явиться в автомобілях компанії в Європі. Інтеграція чат-бота відбудеться в електромобілях, а також усіх повністю нових Tiguan і Passat, а також у нових Golf.

Минулого року Mercedes-Benz почала тестувати ChatGPT в автомобілях, щоб відповідати на «складні питання» в дорозі.