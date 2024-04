The Cub – це фінальна частина трилогії Radio Nostalgia From Mars від сербської Demagog Studio. І хоча гра вийшла ще у січні 2024 р. нам здається логічніше знайомитися з нею саме зараз, вже після того, як попередня частина серії, Highwater, перестала бути ексклюзивом Netflix і з’явилася на інших платформах. До того ж саме зараз The Cub отримала на Steam знижку у 50% і це гарна нагода звернути увагу на цю гру.

Трилогія Radio Nostalgia From Mars

До трилогії про місто Альфавіль або про Radio Nostalgia From Mars входять ігри Golf Club Nostalgia (2019), яка спочатку мала назву Golf Club: Wasteland, Highwater (2023 Netflix, 2024 інші платформи) і ось тепер The Cub. Попре те, що усі ці ігри належать до різних жанрів і мають абсолютно різний геймплей, вони розповідають різні частини спільної історії. Це історія Великої Екологічної Катастрофи та міграції найбагатшої частини людства на Марс з подальшим поверненням на спаплюжену Землю, яка стає для багатіїв, що вижили, ігровим майданчиком та полем для експериментів.

За геймплеєм Golf Club Nostalgia – це 2D мінігольф до якого автори змогли додати досить потужну сюжетну складову завдяки оточенню та… саундтреку, тобто передачам того самого Radio Nostalgia From Mars. Так, потужний сюжет в мінігольфі, таке теж як виявляється буває. Це історія про пілота, який втік з Марса на Землю, грає в гольф на руїнах та згадує своє життя.

Highwater – це 3D-адвентюра з покроковими тактичними боями та не менш цікавим сюжетом. Це приквел до Golf Club Nostalgia, події якого розгортаються за декілька днів та годин до того, як останній корабель багатіїв покине Землю, залишивши мільярди людей помирати. У центрі історії групка відчайдухів, які намагаються потрапити на корабель.

І, нарешті, The Cub, повноцінний сиквел Golf Club Nostalgia, який продовжує історії того самого астронавта-гольфіста на Землі, але тепер вже у форматі платформера з дитиною-землянином, яка адаптувалася до нових умов життя, у головній ролі.

Мауглі та марсіани

Крім цього, The Cub – це ще і сучасна постапокаліптична версія історії про Мауглі. Людську дитину, яку кинули помирати на непридатній для життя Землі, теж виховали вовки й ось тепер вона з острахом знайомиться з людьми-марсіанами, які хочуть зловити та вивчити дивного мутанта. Звісно ж, нічого в них не вийде.

The Cub – класичний платформер і треба сказати дуже непоганий та досить складний. Стрибаємо, перестрибуємо, ухиляємося, розгойдуємося на мотузках/ліанах, лазимо, часом плаваємо та їздимо і таке інше. Місцями, як на мене, це трохи заскладний платформер, тому що фрагмент з бізонами наприкінці, втечу від робота та перегони на вагонетках я намагався пройти понад десять разів. Нічого неможливого там немає, але послідовності безпомилкових стрибків та ухилянь часом дійсно дуже довгі.

Що вражає в The Cub та взагалі в усій трилогії Radio Nostalgia From Mars, так це те, як попре різні підходи до графіки, навіть 2D та 3D у різних частинах, різні жанри та геймплей автори зберігають цілісність візуального стилю та підходу до викладання історії.

Локації, які ми бачимо в різних частинах, мають спільні риси, герої – спільні спогади та характери. Насправді цього хлопчика та людину у скафандрі ми бачили ще у першій грі серії, в Golf Club Nostalgia, а деякі місця з The Cub нагадують про події та персонажів Highwater.

З вами знову Радіо “Ностальгія” з Марсу

Взагалі-то сюжет в усіх трьох іграх – це мікс з діалогів / монологів героїв, історій, які розповідаються завдяки оточенню та запискам, розповідей діджея та гостів Radio Nostalgia From Mars та музичних композицій, текст та настрій яких ретельно підібраний авторами і є важливою складовою наративу. Взагалі-то саундтрек – одна з кращих особливостей усієї серії і The Cub тут не виключення.

Ще одна примітна особливість усіх ігор трилогії Radio Nostalgia From Mars – це специфічний гумор розробників, які висміюють Ілона Маска та Джефа Безоса, Facebook та Twitter, сучасний консюмеризм та чисто показушну боротьбу за екологію, лицемірство західного суспільства та нікчемність міжнародних організацій. Багато з цього буде добре зрозуміло українцям.

Крім того, в The Cub, як і в інших частинах серії, є купа посилань та відвертих знущань зі ЗМІ, відомих книжок, ігор, фільмів тощо. Але тут, звісно, варто розуміти над чим саме сміються розробники.

Мауглі на новий лад

Як і попередні частини серії, The Cub невеличка гра. Тут менш ніж 3 години геймплею, а якщо не помилятися, хоча це насправді неможливо, гру можна пройти, мабуть, і за 2 години. З іншого боку, це може і на краще, бо від нескінчених відкритих світів та ігор-сервісів вже трохи нудить. Коротка завершена історія на один вечір – це саме те, що треба.

Для комплексного розуміння сюжету краще грати в усі частини трилогії по черзі, але, якщо ви почнете з The Cub та нею ж і обмежитеся, нічого страшного не станеться.

До 29 квітня 2024 р. The Cub пропонується у Steam зі знижкою у 50% лише за 162 грн. Нам здається це дуже гарна пропозиція, тож зверніть увагу на цю гру.