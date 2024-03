Highwater – це маленька камерна адвентюра з елементами покрокової стратегії про кінець світу. Меланхолійний, сентиментальний, затишний кінець світу. Ми не впевнені, що ця гра може заспокоїти, але щось медитативне в ній точно є.

Гра Highwater Жанр стратегія/адвентюра Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android (Netflix), iOS (Netflix) Мови англійська Розробник Demagog Studio Видавець Rogue Games Посилання

demagogstudio.com

Речі, що принесла повінь

Насправді Highwater вийшла ще рік тому на Android та iOS, але ексклюзивно для користувачів Netflix. Нещодавно відбувся реліз гри на Windows ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та Nintendo Switch. І нам здається, що цей проєкт отримав замало уваги.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Highwater – це приквел гри Golf Club: Nostalgia (спочатку вона мала назву Golf Club: Wasteland) від тої самої сербської студії Demagog. Це розповідь про останні дні людства на Землі перед тим, як найбагатіші члени суспільства покинуть планету що вмирає, та переїдуть на Марс. В Golf Club: Nostalgia мертва Земля вже використовується вже як велике поле для розваг, наприклад, того самого гольфу.

Насправді нещодавно Demagog Studio випустила ще одну гру серії, The Cub, у якій виявляється, що Земля ще не вмерла.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Шукаю друга на кінець світу

Герої Highwater бажають встигнути на «Надію», великий корабель, який відвезе багатіїв на Марс. Але в них немає ні квитка, ні грошей, тож вони збираються якось обійти охорону і потрапити на борт зайцями. Це досить строката компанія диваків, які начебто і не хочуть залишати Землю, але ловити тут вже нема чого.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Герої у різному складі подорожують на гумовому човні затопленими повінню околицям міста Альфавіль, намагаючись знайти спосіб потрапити в середину, до корабля. Вони, як у якомусь The Flame in the Flood відвідують маленькі острівки, руїни колишньої цивілізації у пошуках ресурсів, зброї тощо. І час від часу б’ються за ресурси з інсургентами, людьми з Альфавіля, дикою фауною та таке інше.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Бої в Highwater покрокові й це насправді своєрідні головоломки, ключ до яких треба підібрати компонуючи можливості героїв, їхню зброю та предмети оточення, які неабияк впливають на бій. Наприклад ворогів можна скинути в провалля, підставити під удар, звалити на них дерево або шафу, штовхнути візочком, підірвати їх роботів тощо. Насправді бойова частина досить проста, а ще вона дуже повільна. Поки супротивники «прокидаються» для свого ходу, заснути можна.

Радіо «Ностальгія»

Неодмінна частина усіх ігор Demagog Studio – фантастичний інді-саундтрек, підібраний точно під конкретні події гри, дуже гарно вплетений в наратив. Замість радіо Nostalgia from Mars (ні, не ця «Ностальгія»), яке працювало в Golf Club: Nostalgia та The Cub, пісні та репортажі тут транслює Highwater Pirate Radio, теж такий собі своєрідний приквел до радіо Nostalgia.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Коментарі діджея та пісні гарно доповнюють атмосферу гри. Хоча часом розробники на декілька хвилин затягують чи взагалі зупиняють геймплей, щоб прокрутити конкретну пісню чи навіть своєрідний ігровий кліп.

Ще одна важлива частина Highwater – брутальна соціалістична архітектура Сербії, і конкретно Белграда, яка використовується як декорації гри. Монумент в Космаї, монумент в Подгорі (Хорватія), Башта Генекс або Західні ворота Белграда, типові «радянські» панельки тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Крім того, в Highwater багато цікавих відсилань, наприклад на творчість художника Сімона Столенгаґа, або на класичні грецькі міфи, а також на подив дотепний гумор. Тут є як досить тонкі жарти над класичними книжками, так і досить прямолінійні знущання з Безоса та Маска.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

4 години меланхолії

Highwater не дуже велика гра, тут лише 3,5-4 години геймплея, неспішні подорожі на гумовому човні між островами, неспішні покрокові бої, музичні радіопаузи. Але в цій грі, як і в інших іграх Demagog Studio, відчувається щось особливе. Можливо це одна з тих самих міфічних ігор з душею.

Можливо цінник у 415 грн трохи завеликий для колишньої мобільної гри, але ми радимо додати Highwater до Списку бажаного та придбати на одному з наступних розпродажів.

P.S. Після проходження основної гри з’являться ще два невеличких Post Scriptum з новими місіями та персонажами на Землі та… на Марсі.