Раніше ми вже встигли познайомитися з Technics EAH-AZ40M2 та Technics EAH-AZ80. Але це не все, що може запропонувати поточна лінійка TWS-навушників виробника. Всі вони схожі зовні, але при цьому мають певну різницю у наборі можливостей та функціональності. Звісно, й власні цінники. Тож сьогодні поглянемо на що здатна середня модель цієї лінійки — Technics EAH-AZ60M2.

Технічні характеристики Technics EAH-AZ60M2

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS, Windows, Mac Версія Bluetooth 5.3 Радіус дії 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Керування Сенсорне Регулятор гучності + Мікрофони По 2 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 7 грамів Вага кейсу 45 грамів Захист від вологи IPх4 Автономність До 7 годин на одному заряді, до 24 годин з кейсом Заряджання USB Type-C, Qi

Комплектація

Виробник забезпечує схожі комплекти постачання для усієї лінійки навушників. Але “старші” моделі мають більший набір амбушур різного розміру та форми. Technics EAH-AZ60M2, як і EAH-AZ80, запропонує сім таких опцій. Окрім цього в коробці є самі навушники, кейс та короткий кабель для заряджання (USB-C-to-USB-C).

При цьому кейси “старших” моделей трошки більші за такий у Technics EAH-AZ40M2. Але навіть попри це вони все одно доволі компактні, щоб не вимагати додаткових аксесуарів для транспортування. А тим користувачам, які ще не мають індукційних зарядних станцій, сьогоднішній гість редакції може дати ще один привід знайти таку, адже ці навушники підтримують таке заряджання.

Дизайн та зручність використання

Повністю бездротові навушники Technics мають не просто схожий, але й послідовний стосовно попередніх моделей зовнішній вигляд. Залежно від позиції в лінійці, ці навушники можуть бути трошки більшими чи меншими, але при цьому схожі між собою. Конструктивно є невеличкі відмінності у розміщенні контактних ділянок чи датчиків, проте принципової різниці у користуванні це аж ніяк не створює.

Technics EAH-AZ60M2 також мають пластиковий корпус з різними типами покриття. Але дизайн приємний та все ще зберігає сучасний вигляд. Концепт також не змінюється, й навушник, може, не ховається повністю у вушній раковині, але й не сильно з неї “виступає”. Таким чином це може бути приємнішим варіантом, якщо користувачу не подобаються чи не підходять навушники з “ніжками” та іншими дизайнерськими задумами. При цьому вага такої моделі вже більша за дешевшу версію — 7 грамів.

З власного досвіду можу сказати, що зі збільшенням розміру моделі комфорт використання особливо не змінився. Так, відчувається, що навушники більші, але провести з ним декілька годин поспіль без відчуття дискомфорту мені вдалося. І втратити навушники через різкі рухи головою чи під час ходьби мені не вдавалося. Але це, звісно, суб’єктивний момент, тож приміряти їх перед придбанням не завадить. І це в принципі має бути загальна практика для будь-яких навушників.

Серед опцій кольорів для Technics EAH-AZ60M2 виробник передбачив стандартні Silver та Black, а для більш вибагливих покупців — Midnight Blue. В усіх варіантах комбінуються матова, напівглянцева та ребриста поверхні. Це спільна риса усіх моделей лінійки.

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Зображення: Technics

Як я вже згадував, з кожною наступною версією навушники змінюють розмір, а з ним відповідно збільшується й розмір кейса. Тут він має приблизні габарити у 70×37×26 мм, а його вага становить 45 грамів. І він все одно компактніший за чимало інших варіантів.

Дизайн також універсальний й не передбачає нічого надзвичайного: один порт для заряджання, пара статусних діодів, магнітні кріплення навушників та кришки тощо. Але з цікавих особливостей — нижня частина корпусу отримала підтримку індукційного заряджання, що по трохи стає новим стандартом для таких ґаджетів.

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Таким чином у глобальному сенсі Technics EAH-AZ60M2 зовнішньо є просто більшою опцією за “сорокову” модель. Тут також навушники мають захист від вологи за стандартом IPx4, що дозволить їм супроводжувати користувача на пробіжках чи у спортивному залі. Але головне — збільшення розміру кардинально не вплинуло на комфорт використання. Проте додало деяких цікавих можливостей.

Керування

Як і у випадку з дизайном, опції керування однакові для всіх TWS-моделей Technics — або тапи по сенсорних зонах, або управління через застосунок смартфона. Звикнути до сенсора не складно, а працює він абсолютно передбачувано. Втім, якщо користувач не є фаном такого варіанту, сенсори можна вимкнути й виконувати все через смартфон (трошки довше, але не доводиться постукувати по вухах).

Але, знову ж, схема керування доволі проста та логічна. Сенсори реагують на один, два, чи три послідовні тапи, або один довгий натиск. Усі дії можна корегувати через застосунок й зручніше налаштувати під власні потреби. Але й попередньо встановлені варіанти непогано продумані та легко запам’ятовуються.

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Кейс також залишився без жодних елементів керування, тож всі дії залишаються лише застосунку та самим навушникам. Власне, якихось незручностей це на практиці не створило.

Підключення та функціональність

“Старші” моделі лінійки підтримують зв’язок завдяки приймачу Bluetooth 5.3, який своєю чергою забезпечує трохи кращу енергоефективність та певні покращення з’єднання. Проте так само має підтримку кодеків SBC, AAC та LDAC (останній так само не доступний користувачам техніки від Apple).

Щоправда, на деякі обмеження функціональності ліпша версія Bluetooth не вплинула. При одночасному підключенні до декількох пристроїв від LDAC доведеться відмовитися. Це навряд стане проблемою для більшості користувачів, особливо з огляду на зручність Multipoint-з’єднання. Ба більше, навушники можуть підтримувати зв’язок не з двома, а трьома пристроями одночасно, на що здатні не всі конкуренти.

Також модель отримала додатковий датчик наближення. З ним навушники можуть “зрозуміти”, коли користувач знімає їх та автоматично зупиняти відтворення музики та відео. При цьому вони додатково блокують сенсор, тож знявши навушники випадковий дотик до відповідної зони не запустить відтворення музики. За необхідності ті чи інші функції датчика можна налаштувати у застосунку.

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Technics EAH-AZ60M2 вже зможуть запропонувати точніші налаштування шумозаглушення та режиму “прозорості”. У відповідних пунктах застосунку можна регулювати інтенсивність цих режимів роботи залежно від поточних обставин, що дозволить краще адаптуватися до оточення. Можливо, це не найзручніший варіант такої взаємодії, адже потребує щоразу повертатися до застосунку, але приємно знати, що є додаткові налаштування.

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Але й це не все. У цієї моделі вже є допоміжна функція тестування звуку з різними амбушурами, яка зустріне користувача при першому налаштуванні (або з цим можна поекспериментувати пізніше). Звісно, чимало користувачів і без цього зможуть визначити найзручніші та комфортніші варіанти для себе. Але, можливо, комусь такі підказки допоможуть краще визначитися з амбушурами для ліпшого звучання.

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Ще однією особливістю “старших” моделей є функція JustMyVoice, яка може спробувати зменшити рівень сторонніх шумів під час відповіді на телефонний дзвінок. Тут немає специфічних налаштувань та корекції, лише тумблер On/Off та можливість почути запис свого голосу з увімкненим чи вимкненим режимом. Звісно, виробник радить активувати функцію, хоча й попереджає, що це вплине на автономність.

Всі інші налаштування та можливості моделей лінійки дублюються. Є застосунки для iOS та Android, в яких можна побачити рівень заряду навушників та кейса, змінити мову та сповіщення про зміну режимів роботи, підтримуються пошук навушників та відмітки з останньою визначеною локацією, є додаткові оптимізації режимів ANC, сенсорів, інформація про навушники тощо.

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Звук

Кожна наступна модель у лінійці збільшує розмір драйверів. Technics EAH-AZ60M2 отримали 8-міліметрові динаміки, що певним чином відобразилося на звучанні. При прямому порівнянні з Technics EAH-AZ40M2, ці навушники звучать трошки насиченіше та глибше. І разом з флагманом вони трошки гучніші за початкову версію, ще й звучання у них відносно близьке, й тут вже важче відчути принципову різницю.

У випадку з Technics EAH-AZ60M2 я також обрав пресет SUPER BASS+. Хоча й інші так само непогано підійдуть; як завжди, це залежить від власних вподобань користувача. Еквалайзер з п’ятьма смугами також є. Що приємно, яким би чином власник не “грався” з налаштуваннями, загальне звучання не дійде до точки, де звук буде спотворено до дискомфорту. Бас завжди залишається м’яким, а високі не ріжуть барабанні перетинки. Тож зі звуком буде повний порядок.

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З прослуховуванням різних жанрів музики все також добре. Деталізації та насиченості цілком вистачає для будь-яких музичних вподобань. Але все ж відчувається, що переважно вони розраховуються на сучасні басовиті жанри, які пасують цим навушникам найліпше. Це не означає, що послухати записи симфонічних оркестрів не вийде, зовсім ні. Просто “свіжіша” електронна музика в Technics EAH-AZ60M2 звучить ефектніше.

Щодо роботи активної системи шумопоглинання, то тут вона помітніша, ніж у “молодшої” моделі (попри те, що навушники так само мають по два мікрофони). Повністю, звісно, “вимкнути” навколишні звуки не вийде. Однак робота мікрофонів у парі з амбушурами все ж можуть непогано зменшити рівень зовнішніх шумів. А також, як вже згадувалося, користувач може регулювати ступінь роботи ANC, що за певних умов може бути корисним.

Режим “прозорості” створює неприємний білий шум на максимальному рівні, однак знизивши його до рівня нижче за 70%, стає значно краще. Однак і чуттєвість мікрофонів це знижує. Тож, як і в інших випадках, цей режим не справив враження. Функція Attention, яка має підсилити голоси довкола, також заразом підсилює зайвий шум, якого в ідеалі бути не мало б. І це відбувається навіть у тихому приміщенні.

Мікрофони також дозволять відповісти на дзвінок. З функцією JustMyVoice іноді можна почути спотворені звуки оточення, які навушники намагаються “вирізати”. Але з нею чи без, якості передачі голосу цілком вистачить для відповіді на дзвінок у тихому приміщенні.

Автономність

Вбудовані акумулятори навушників мають забезпечувати до 7 годин безперервної роботи з активною системою ANC. І це більш-менш відповідає дійсності: з максимальною гучністю відтворення вони змогли пропрацювати всього на 15 хвилин менше. З кейсом можна розраховувати на 24 години роботи. Однак використання LDAC зменшить ці показники до 4,5 та 16 годин відповідно.

Зарядити навушники можна двома способами — USB-C або Qi. Кейс має заряджатися 2,5 години дротовим методом, і на годину більше на зарядній станції. Самі ж навушники підтримують швидке заряджання, яке за 15 хвилин у кейсі має забезпечити 70 хвилин роботи з кодеком AAC та увімкненою ANC.