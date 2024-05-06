Бездротові навушники для занять спортом мають пропонувати користувачу надійну фіксацію та хоча б базовий захист від вологи. Проте в Sennheiser вирішили піти далі, додавши в нову модель Momentum Sport пульсометр та датчик температури тіла. Наскільки корисними є ці нововведення та чи зручно користуватися навушниками я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики Sennheiser Momentum Sport

Тип навушників внутрішньоканальні Тип підключення True Wireless Сумісність Android, iOS Версія Bluetooth 5.2 Радіус дії 20 метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive Управління доторками Регулювання гучності + Мікрофони по 3 на кожен навушник, підтримка шумозаглушення Вага навушників 6,4 грама Вага кейсу 78,4 грама Захист від вологи IPX5 Автономність до 5,5 годин на одному заряді, до 24 годин з кейсом Зарядка USB Type-C, бездротова Рекомендована ціна в Україні 14 189 грн

Комплектація

В комплекті з навушниками можна знайти додаткові силіконові насадки, хрящові фіксатори, шнурок для перенесення кейса на пальці та зарядний кабель.

Дизайн, зручність, кейс

Sennheiser Momentum Sport мають внутрішньоканальну посадку і їх можна віднести до моделей середнього розміру, вони не дуже масивні, але все ж таки трохи виступають із вуха.

У навушників краплеподібна форма, вони доволі ергономічні та комфортно розміщуються у вушній раковині. Для підвищення надійності кріплення є хрящові фіксатори, в комплекті їх 4 штуки під різний розмір вуха. Для бігових навушників це дуже важливо, і варто зазначити, що з правильно підібраними насадками Sennheiser Momentum Sport тримаються дуже добре.

Амбушури навушників зроблені з дуже мʼякого силікону, якщо правильно підібрати розмір, то вони майже не відчуваються при довгому використанні. Те саме стосується хрящових фіксаторів.

Ось що може бути не дуже зручним, так це носити кейс навушників із собою. В огляді Momentum True Wireless 4 я вже скаржився на розмір кейсу, але тепер буду вважати його майже компактним. Адже кейс Momentum Sport ще більший.

Не просто так виробник додав в комплект невеликий шнурок для того, щоб можна було носити кейс на пальці. Не фанат такого рішення, але в цьому випадку воно доцільне, адже девайс справді поміститься не в кожну кишеню.

Загалом, розміри кейса складають 67,7×64,8×30 мм, при вазі 78,4 грама без навушників та 91 грам з ними. Габарити не є його сильною стороною, але він має якісні матеріали — прогумовану нижню частину та кришку, і його буде складно пошкодити навіть у випадку падіння.

Ще цікаво, що кришка також кріпиться не механічним шарніром, а резиновою вставкою, що починається на нижній частині корпусу кейса й також прикриває порт зарядки USB-C. Доволі просте, але дієве рішення. Сама кришка при цьому надійно фіксується до іншої половини корпусу магнітами, й так само надійно кріпляться навушники, вони не випадають навіть якщо доволі сильно потрясти кейс.

Матеріали та конструкція Sennheiser Momentum Sport дозволили навушникам пройти сертифікацію за стандартом IPX5, що передбачає захист від крапель води, відповідно в навушниках можна бігати та займатися спортом в залі, але краще не плавати. Цікаво, що кейс також пройшов сертифікацію за стандартом IPX4 та має захист від вологи.

Підключення, налаштування, вимірювання пульсу та температури тіла

Для підключення до смартфонів та інших пристроїв навушники використовують протокол Bluetooth 5.2, а для налаштування потрібно буде встановити фірмовий застосунок Smart Control. В ньому можна поміняти ряд опцій, як еквалайзер чи активне шумозаглушення (ANC). Останнє пропонує також додаткові налаштування, можна вибрати повне відсікання шумів, фільтрацію вітру чи навпаки увімкнути повну прозорість, що бажано робити під час пробіжок.

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Цікаво, що виходячи з призначення навушників, в Sennheiser реалізували аж два способи керування. Перший — традиційно дозволяє торкатися зовнішньої сторони навушників, щоб виконувати певні дії. На довге натискання в Momentum Sport призначена зміна гучності й це не можна змінити, схоже, виробник вирішив, що під час занять спортом це найважливіше. А на подвійне та потрійне натискання можна призначити дії на свій вибір, наприклад відтворення-пауза та перемикання треків.

Другий спосіб керування дещо незвичний та передбачає необхідність постукати пальцем по голові поблизу правого вуха. В налаштуваннях доволі чітко показано, де саме потрібно це робити.

Навушники підтримують одночасне підключення до двох пристроїв, як і в інших нових моделях виробника, тут немає автоматичного перемикання. Тобто якщо слухаєш музику на одному девайсі, то спочатку потрібно поставити її на паузу, а потім вже включати на іншому пристрої. Під час телефонного дзвінка навушники самостійно переводять звук на смартфон.

Ще одна цікава функціональність Sennheiser Momentum Sport – це можливість вимірювати пульс та температуру тіла. В кожен навушник вбудований датчик частоти сердечного ритму та температури, що робить вимірювання навіть точнішими, ніж на спортивних годинниках. Через меншу товщину шкіри, ближче розташування капілярів, меншу кількість волосся, оптичному датчику пульсометра простіше знімати показники. Те саме стосується вимірювання температури. Показники тут справді доволі точні, але проблема полягає в тому, що їх можна дивитися або в самому застосунку Smart Control, або ж потрібно купувати спортивний годинник від Polar.

Саме так, датчики Momentum Sport заточені під використання з годинниками лише одного виробника, в партнерстві з яким і була розроблена ця функціональність. Для її використання підійдуть моделі Polar 2023 року та новіші, але враховуючи не дуже велику їхню популярність, порівняно з тими ж Garmin чи навіть годинниками на Android Wear, то для більшості потенційних покупців цих навушників можливість міряти пульс та температуру будуть лише ознайомчими. Сам застосунок Sennheiser Smart Control ніяк ці дані не записує, не синхронізує і тим більше не аналізує.

Таким чином, на жаль, можливості інтеграції Momentum Sport зі сторонніми спортивними сервісами чи годинниками поки що немає. Й навряд вона зʼявиться, що робить функції вимірювання пульсу та температури дещо зайвими. Адже датчики не можна вимкнути, вони постійно працюють коли користувач носить навушники, і виходить, що лише сильніше розряджають батареї.

Звук, шумозаглушення, мікрофони

Для передачі звуку навушники використовують кодеки SBC, AAC, aptX та aptX adaptive, а для відтворення в них вбудовані 10 мм динамічні драйвери TrueResponse від Sennheiser. Вони забезпечують хороше, рівне звучання з відчутним басом, але не настільки панчевим, як в Momentum True Wireless 4. І хоча низькі частоти можна зробити ще більш відчутними завдяки опції Bass Boost, вона просто більше заглушує частоти в цілому, що, як на мене, погіршує звучання. При цьому без неї деталізація та ширина уявної сцени тут нічим не поступається флагманським бездротовим навушникам Sennheiser. Все ж компанія тримає свою марку, навіть в навушниках, які призначені для прослуховування музики в основному на вулиці чи в шумному спортзалі.

Система активного шумозаглушення в Momentum Sport використовує по 3 мікрофони на кожному навушнику і можна сказати, що вона не дуже агресивна, не створює сильний антишум, тому користувач все ж не зможе розраховувати на майже повне відсікання шумів, як в кращих TWS-моделях, в тому числі в Momentum TW 4. Втім, роботи ANC тут достатньо для того, щоб слухати музику в громадському транспорті чи в тому ж шумному спортзалі.

Як гарнітура для телефонних розмов Momentum Sport виявилися навіть кращими за старшу модель лінійки, вони доволі добре передають голос в тихому приміщенні та не перетворюють його на роботизовану версію, коли поруч є сильні сторонні шуми. Схоже, мої, і не тільки мої, нарікання щодо роботи мікрофонів в Momentum True Wireless 4 все ж були почуті виробником, за що йому великий плюс.

Автономність

Навушники мають трохи різні ємності акумуляторів через наявність додаткових датчиків, для правого це 75 мА⋅год, а для лівого – 72 мА⋅год. В кейс вбудовано ще 850 мА⋅год.

Проте автономність Momentum Sport можна назвати лише нормальною, але не високою. Навушники забезпечують 5,5 годин відтворення музики з активним шумозаглушенням та ще додатково 24 години забезпечує кейс. Зі схожими характеристиками акумуляторів Momentum TW 4 працюють набагато довше, тому можливість вимкнути датчики пульсу та температури для збільшення автономності була б не зайвою. Сподіваюсь, що в Sennheiser реалізують таку опцію.