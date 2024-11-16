“Бетмен” / The Batman 2022 року від Метта Рівза ще на етапі виробництва представ перед вкрай важкою задачею. Йому необхідно було якщо не перевершити попередні фільми, то хоча б не зганьбитися на тлі трилогії про Бетмена від Крістофера Нолана. Завдання майже неможливе, але Рівзу з командою вдалося знайти правильну тональність, атмосферу та подачу. Саме тому “Бетмен” з Робертом Паттінсоном у головній ролі полюбився публіці та навіть став початком свого невеликого кіновсесвіту.

“Пінгвін” / The Penguin каналу HBO розвиває сетинг Рівза та фокусується на одному з найяскравіших персонажів його супергеройської стрічки. Оз Кобб отримав вісім напружених епізодів кримінальної драми, яка точно сподобається всім шанувальникам “Клану Сопрано” / The Sopranos, “Нарко” / Narcos та інших схожих шоу. Навіть при тому факті, що чогось занадто оригінального у пригодах Пінгвіна ви не знайдете.

Назва “Пінгвін” / The Penguin Жанр кримінальна драма, нуар, комікси Режисери Крейг Зобел, Гелен Шейвер У ролях Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Кленсі Браун, Рензі Феліс та інші Канал HBO Епізодів 8 Рік 2024 Сайт IMDb

Готем намагається повернутися до життя після руйнування дамби та повені з фінального акту першого “Бетмена”. Однак проблеми з інфраструктурою – це лише частина похмурої ситуації в місті. Адже смерть лідера мафії Фальконе призвела до утворення вакууму в і без того хиткому балансі кримінальних сил Готема. Освальд “Оз” Кобб (Колін Фаррелл) бачить у хаосі можливості. Але спочатку доведеться зробити багато справ – переважно доволі брудних. Головним супротивником Оза стала Софія Фальконе (Крістін Міліоті), яка також претендує на владу у кримінальному світі Готема та вирізняється жорстокими методами, помноженими на нестабільну психіку.

“Пінгвін” / The Penguin – це далеко не перша спроба кінокоміксів вийти за межі повнометражного формату, щоб розповідати цільні історії ще й через серіали. Активніше за все цим методом користується Marvel Studios, але результати у компанії, відверто кажучи, поки посередні. Акцент на серіали навіть став однією з головних причин поточної кризи кіновсесвіту Marvel. Тому за якість “Пінгвіна” можуть виникнути цілком логічні побоювання.

Однак не хвилюйтеся, виробнича команда серіалу чітко розуміла, яку саме історію хоче розповісти. Персонаж Коліна Фаррелла ще у “Бетмені” був одним з найцікавішим, тому ціле шоу про нього дозволяє краще зрозуміти думки та мотиви Оза. А додатково останній став своєрідним провідником у кримінальний світ Готема, дозволив глядачам вивчити його зсередини. Повірте, там є, на що подивитися.

Сам Оз вийшов персонажем, за яким цікаво стежити протягом всіх восьми епізодів. В нього є незвичайні погляди на світ та неординарні риси характеру. Однак важливо, що шоу ніяк не намагається відбілити репутацію лиходія. Після перегляду ви навряд чи почнете йому співчувати, навіть просто зрозуміти деякі його вчинки не вийде. Проте в декораціях брудного Готема, в якому злочинність вже нікого не дивує та стала буденністю, навіть найжахливіші вчинки Кобба здаються цілком аутентичними та мають сенс.

Бо Готем – це жахливе місто, і “Пінгвін” це демонструє найкращим чином. Саме цього бруду та побутового жаху життя не вистачало трилогії Нолана, а Рівз вхопив її краще. Епізодичний формат дозволив авторам нікуди не квапитися та зануритися у деталі сумного нуарного міста. В “Пінгвіні” багато діалогів та прогулянок вулицями, на яких у реальному житті точно не хотілося б затримуватися. Але навіть в них присутня своя романтика.

А ось що серіал демонструє без зайвих прикрас, то це внутрішню сторону злочинних угрупувань Готема. В них всім править сила та жорстокість. Озу часом не вистачає ані першого, ані другого, тому йому постійно доводиться забирати хитрістю та маніпуляціями. Дивитися за реалізацією чергового плану лиходія – суцільне задоволення.

“Пінгвін” / The Penguin – це дійсно якісний серіал, який до того ж закінчується таким чином, щоб обережно підвести все до старту “Бетмена 2”. Глядачі отримали найкращий приклад майже безшовного переходу від кіно до серіалу – і назад. В епізодах майже немає слабких місць, хіба що типові для серіалів флешбеки трошки відвертають увагу від центрального оповідання.

Тож зрозуміти масове захоплення “Пінгвіном” вийде без проблем. Але у чому ж головна проблема? Звідки заявилися не дуже масові, але регулярні негативні відгуки про шоу?

Для пояснення потрібно згадати перший “Джокер” / Joker. Глядачі майже миттєво полюбили фільм за його серйозність та “декомпозицію” жанру супергеройського кіно. Однак більш досвідчення глядачі одразу побачили в “Джокері” майже всі елементи “Таксиста” / Taxi Driver Мартина Скорсезе, який вдало розповів про все те саме ще у 1976 році. Тобто головне досягнення “Джокера” полягає у тому, що стрічка бере перевірений часом витвір мистецтва та загортає його у формат супергероїки та образів з коміксів.

З “Пінгвіном” вийшло так само. Фанати серіалів про інтриги кримінального світу та мафію майже миттєво зможуть побачити в шоу посилання на їхні улюблені моменти з якихось зовсім інших, часом – відчутно кращих історій. Оригінальність пригод Оз Кобба полягає в першу чергу у тому, що він – Пінгвін з коміксів DC, а не якийсь випадковий гангстер. І коли тримаєш це у голові, то зайва ейфорії від перегляду зникає.

Однак загальне задоволення залишається. Бо при перегляді жалітися майже ні на що. І всім іншим авторам серіалів за коміксами точно треба подивитися “Пінгвіна” та зробити собі нотатки. Загальна якість жанру тоді точно стане вище.