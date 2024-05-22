Огляд смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra

Цього року ASUS вирішила відмовитись від компактного флагмана, якими були Zenfone минулі кілька років. І чим дуже подобались певній частині аудиторії, бо були певною мірою унікальними. Жоден інший флагманський Android-смартфон за останні роки не міг запропонувати настільки компактний корпус та екран менш як 6 дюймів. ASUS Zenfone 11 Ultra вийшов більш типовим флагманом з великим екраном. А ми сьогодні розповімо, чим він цікавий.

Характеристики ASUS Zenfone 11 Ultra

Розміри та вага 163,8 x 76,8 x 8,9 мм 225 грамів Оперативна пам’ять і сховище 12 / 256 ГБ або 16 / 512 ГБ Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6e/7 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4 aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, NFC Дисплей 6,78-дюймовий LTPO AMOLED E6 Роздільна здатність: 1080×2400 точок, 388 ppi Частота оновлення: 144 Гц HDR10, HLG Основні камери 50 Мп ширококутна, 1,0 µm, ƒ/1,9, фазовий автофокус, 6-осьовий стабілізатор Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0; 32 Мп телефото, ƒ/2,4, фазовий автофокус, оптична стабілізація, 3х зум; 13 Мп надширококутна, ƒ/2,2, 120° Фронтальна камера 32 Мп, ƒ/2,5 Аудіо Стереодинаміки, 3,5-мм роз’єм, підтримка 32-біт/384 кГц Hi-Res, Hi-Res wireless Акумулятор 5500 мА•год Зарядка Дротова до 65 Вт, бездротова до 15 Вт, 10 Вт зворотна Роз’єми USB Type-C Операційна система Android 14 Рекомендована ціна 44 999 грн (12/256 ГБ)

Комплект постачання

На відміну від свого дуже близького родича ASUS ROG Phone 8 Pro, комплектація ASUS Zenfone 11 Ultra дещо простіша. Смартфон постачається у невеликій коробці сірого кольору з логотипом ASUS та назвою моделі.

Блоку живлення у комплекті немає, лише кабель Type-C для заряджання та інструмент для вилучення лотка. Але є невеликий бонус у вигляді захисного пластикового бампера. Він чорний в усіх варіантах кольорів смартфона. Бампер захищає задню кришку, кутки смартфона та модуль тильної камери.

Окрім цього ASUS привезла і додаткові аксесуари від сторонніх виробників. Міцний захисний бампер Rhinoshield SolidSuit, магнітний DEVILCASE Guardian, а також захисне скло з антибактеріальним покриттям.

Дизайн та ергономіка

Зовні ASUS Zenfone 11 Ultra — цілком типовий сучасний флагманський смартфон з великим екраном. Порівнюючи з Zenfone 10, різниця дійсно дуже суттєва: екран збільшився з 5,9 до 6,78 дюйма. Стверджується, що співвідношення екрана до усієї фронтальної панелі складає 94% замість 90% у попередника. А рамки зменшились з 2,05 до 1,67 мм. Задня кришка тепер зі скла замість полікарбонату.

Якщо придивитись уважно, то стає зрозуміло, що Zenfone 11 Ultra конструктивно дуже близький до ROG Phone 8 Pro. Використовується аналогічне шасі: розміри ідентичні, майже усі функціональні елементи знаходяться на тих само місцях. Прибрали додатковий бічний Type-C, сенсорні тригери та підсвічування на задній кришці.

Її оформлення зробили спорідненим з актуальними ультрабуками ASUS Zenbook. На ній є декоративні лінії, що утворюють ювілейну монограму ASUS. Кришка зроблена зі скла з матовим покриттям. Окрім блакитного, існують ще чорний, сірий та бежевий варіанти. Виглядає стильно, але кришка доволі слизька.

Блок тильної камери масивний і відчутно виступає над поверхнею задньої кришки. Тому на столі смартфон хитається. І сам блок досить легко буде подряпати по периметру. Сам блок чорного кольору прямокутної форми з закругленими кутами. Тильна камера потрійна.

Металева рамка має чорне матове покриття та багато пластикових вставок по периметру. Кнопка живлення та здвоєні кнопки керування гучністю знаходяться на стандартному місці. Зважаючи на габарити смартфона, висота їх положення доволі зручна, не доводиться перехоплювати смартфон, щоб до них дістатись.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Зверху розміщено додатковий мікрофон. А на нижній грані знаходиться усе інше. А саме, мікрофон, зміщений до краю роз’єм Type-C, лоток, основний динамік та стандартний 3,5-мм роз’єм для навушників. Він останнім часом зустрічається дуже рідко у флагманах і зникає зі смартфонів середнього цінового діапазону.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Лоток нічим не примітний. Можна встановити дві фізичні SIM-карти формату nano.

ASUS стверджує, що корпус Zenfone 11 Ultra виготовлений на 100% з переробленого алюмінію, а для виготовлення його екрана використано 22% екологічно чистого скла, отриманого з вторинної сировини. Смартфон має захист від бруду та води за стандартом IP68, тож дощ, або короткочасне занурення у воду він витримає.

Дисплей

В ASUS Zenfone 11 Ultra встановлено LTPO OLED-дисплей з діагоналлю 6,78 дюйма та роздільною здатністю 2400×1080 (20:9), піксельна щільність складає близько 388 ppi. Екран захищає скло Corning Gorilla Victus 2.

Використовується 10-бітна матриця E8 виробництва Samsung. Вона здатна відображати понад 1,07 мільярдів відтінків кольорів. Обіцяють колірне охоплення 107% простору DCI-P3 та локальну пікову яскравість 2500 кд/м² в автоматичному режимі.

Дисплей підтримує усі сучасні стандарти розширеного динамічного діапазону: HDR10 та HLG. Частота оновлення становить 1-120 Гц, 144 Гц доступно виключно в ігровому режимі.

Користувачу доступно багато налаштувань: темна та світла тема, нічний режим, захист очей, усунення мерехтіння при низькій яскравості (DC Dimming), частота оновлення, масштаб інтерфейсу, швидкість анімацій, Always on Display та колірні схеми Splendid. Їх чотири. Є можливість налаштування колірної температури та кастомний режим.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Екран дуже яскравий, картинка не тьмяніє на яскравому сонці. Кольори дуже насичені, кути огляду максимальні. Екран майже не має типової для AMOLED особливості, коли білий колір під певним кутом має зеленкуватий або блакитний відтінок.

Максимальна яскравість у “Оптимальному” режимі склала 776,19 кд/м². Колірне охоплення суттєво перевищує sRGB, але колірна температура відчутно завищена, картинка схиляється до холодних відтінків. Хоча це не є суттєвою проблемою, для кожного режиму є можливість відрегулювати колірну температуру.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У “Природному” режимі максимальна яскравість складає 783,889 кд/м², а всі показники дуже близькі до “Оптимального” режиму:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У “Кінематографічному” режимі передача кольорів ближча до еталонних значень, а максимальна яскравість складає 773,417 кд/м².

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У режимі “Стандарт” колірне охоплення ближче до sRGB, колірна температура на рівні 7500K (при еталоні 6500K), а яскравість — 775,22 кд/м².

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Безпека

Функції біометричної ідентифікації власника в ASUS Zenfone 11 Ultra цілком стандартні. Є оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Він працює швидко і точно. Хоча за швидкістю трохи поступається топовим Samsung з ультразвуковим сканером. Його розташування не дуже зручне, він знаходиться доволі високо. І час від часу доводиться до нього тягнутись чи перехоплювати смартфон.

Розпізнавання обличчя фронтальною камерою працює стандартно. Можна очікувати високу точність та швидкість при хорошому освітленні. У темряві сканер відбитків є значно швидшим та надійнішим варіантом.

Продуктивність та програмне забезпечення

ASUS Zenfone 11 Ultra отримав схоже з ROG Phone 8 Pro залізо. Встановлено вже добре знайомий флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Нагадаємо, це — 4 нм SoC, що має одне потужне ядро ARM Cortex-X4 з частотою до 3,3 ГГц, три Cortex-A720 по 3,2 ГГц, два Cortex-A720 по 3,0 ГГц та два енергоефективних Cortex-A520 по 2,3 ГГц. Графічний прискорювач — Adreno 750 з частотою 1 ГГц.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Смартфон отримав 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та внутрішній накопичувач на 512 ГБ UFS 4.0. Є функція розширення оперативної пам’яті на 4/6/8 ГБ. Є доступніша версія з 12/256 ГБ. Вищезгаданий ROG Phone 8 Pro має 16/512 ГБ у базовій версії. Топова ж отримала 24 ГБ ОЗП та 1 ТБ накопичувач.

У бенчмарках ASUS Zenfone 11 Ultra демонструє дуже високі показники, що не набагато нижчі за ROG Phone 8 Pro. Тож ніяких проблем з продуктивністю смартфон не має і не буде мати найближчі роки.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Можна сміливо встановлювати важкі сучасні ігри та грати з максимальними налаштуваннями та комфортними стабільними 60 FPS. При цьому, смартфон маже не гріється при тривалій грі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Чого не можна сказати про штучне максимальне навантаження. CPU Throttling Test показав, що процесор може скидати продуктивність до 82%. При цьому, корпус стає гарячим, особливо металева рамка. Хоча поки що так навантажити смартфон вдається лише тестами, а не реальними задачами.

ASUS Zenfone 11 Ultra оснащено майже усіма сучасними бездротовими інтерфейсами: тридіапазонний Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.4 з підтримкою кодеків AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, а також NFC.

Підтримуються глобальні системи позиціювання GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS та NavIC. Але, що дивно, немає підтримки eSIM. І це не регіональна особливість.

ASUS Zenfone 11 Ultra працює на майже чистій ОС Android 14. Відмінності від стокової ОС мінімальні. Є можливість вибору панелі швидких налаштувань. Стандартна для Android з великими перемикачами, варіація з маленькими перемикачами, або роздільна панель: окремо сповіщення і перемикачі.

Також є кастомізований варіант налаштувань гучності з можливістю встановлювати обмеження. Але ASUS дає можливість використовувати класичний варіант Android.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Звісно, доступні широкі можливості по кастомізації зовнішнього вигляду. Теми, шпалери (у тому числі згенеровані на основі ШІ), форма, вид, розмір значків, сітка, шрифти, анімації, колірні теми.

З додаткових можливостей варто згадати набір жестів для швидкого запуску різних функцій та жестів на вимкненому екрані. А також функцію OptiFlex, яка має допомогти швидше запускати частіше використані застосунки.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Є ігровий оверлей Game Genie. В ньому можна обрати профіль продуктивності, зафіксувати яскравість, блокувати сповіщення, показувати поточну інформацію про навантаження системи, температуру та FPS, робити скріншоти, відеозаписи тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

ASUS починає інтегрувати інструменти ШІ й у смартфони. Частина поки на стадії бета-тестування. В Zenfone 11 Ultra реалізований семантичний пошук інформації про події, час, місця й об’єкти на фото, а також AI шумозаглушення для дзвінків. На рівні бети поки AI Call Translator (переклад дзвінків у реальному часі), AI Transcript (перетворення аудіо в текст), AI Wallpaper (вищезгадана генерація шпалер).

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Звук

ASUS Zenfone 11 Ultra відтворює стереозвук за допомогою основного та розмовного динаміків. Як показало безпосереднє порівняння з ASUS ROG Phone 8 Pro, динаміки та загалом якість звучання у смартфонів абсолютно однакова. Смартфон має високий рівень гучності та добре звучить. Навіть на максимальній гучності є трохи басів.

Для налаштування звуку є застосунок Audio Wizard з готовими профілями для різних сценаріїв використання та еквалайзером. Смартфон підтримує віртуальне об’ємне звучання Dirac Virtuo. Приємним бонусом для власників хороших дротових навушників є стандартний роз’єм 3,5 мм.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У більшості сучасних смартфонів вже використовуються різні фішки ШІ. У смартфоні є функція шумозаглушення для розмов AI Noise Cancelation. Поки вона, на жаль, працює не дуже добре. Періодично зв’язок переривається. З вимкненою функцією цієї проблеми немає.

Камери

Камери ASUS Zenfone 11 Ultra повністю співпадають з ROG Phone 8 Pro. Тож ззаду маємо блок, що включає три модулі. Основний на 50 мегапікселів Sony IMX 890. Він має фізичний розмір 1/1,59″, розмір пікселя 1.0µm, діафрагму f/1,9, 24 мм ЕФР, фазовий автофокус PDAF та оптичну стабілізацію Hybrid Gimbal Stabilization 3.0, що здатна коригувати рух у діапазоні +/-3°.

Телефото камера має роздільну здатність 32 МП, 1/3.2″, розмір пікселя 0.7 µm. Оптика — f/2,4, кратність масштабування — 3x, є оптична стабілізація. В надширококутній камері використовується модуль на 13 МП, f/2.2, кут огляду 120°, без автофокуса.

Фронтальна камера — 32 МП, f/2.2. Максимальна роздільна здатність відео 8K 24 FPS. Адаптивна стабілізація доступна для 4K. HyperSteady — лише FullHD.

Інтерфейс застосунку камери практично не відрізняється від інших сучасних смартфонів. На екрані видошукача є основні органи керування: перемикання масштабування, спалах, співвідношення сторін кадру тощо. Додаткові налаштування — у висувному меню.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Вдень основна камера досить натурально відтворює кольори, HDR переважно добре працює з тінями, деталізація на хорошому рівні.

Нічний режим загалом не дуже втрачає у детальності та досить добре витягує картинку. Але з’являються не дуже природні відтінки, а також трохи пересвітлені ділянки та небо. Загалом, це стосується нічних фото на усі камери. І чомусь нічний режим працює повільно.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

ASUS обіцяє 2х масштабування з основної камери без втрати якості. Але, при поганому освітленні, вже є шуми та зниження деталізації:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Телефото камера робить переважно чіткі та детальні знімки. У нічному режимі трохи знижується деталізація, але не критично:

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Надширококутна камера у переважній більшості сучасних смартфонів робить трохи гірші фото, ніж основна та телефото. ASUS Zenfone 11 Ultra — не виключення: світлини трохи темніші та мають гіршу деталізацію. Особливо при поганому освітленні. Але це не значить, що на неї не можна зробити хороше фото.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

4K 60 FPS відео на ASUS Zenfone 11 Ultra виходить приємної якості. Адаптивна стабілізація не надто псує деталізацію і ефекту желе майже не помітно:

Автономність

ASUS Zenfone 11 Ultra оснащено акумулятором на 5500 мАг. Смартфон підтримує швидке заряджання 65 Вт, стандарти Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, 5.0 та бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Також є підтримка зворотної зарядки 10 Вт. На жаль, у комплекті блока живлення немає, але під рукою був від ROG Phone 8 Pro на 65 Вт. Він заряджає смартфон за 40 хвилин.

Смартфон доволі витривалий. І при повсякденному використанні його вистачить на добу роботи. Це хвилин 20 розмов, 1.5 години музики по Bluetooth, багато спілкування месенджерах, пошта, браузер та трохи камери. Якщо до цього додати ігри, то заряджати доведеться вже увечері. У тесті автономності у режимі максимальної продуктивності смартфон протримався понад 12 годин.