Огляд nubia Focus Pro 5G: доступний смартфон з оригінальним дизайном та хорошою основною камерою

Редактор Mezha.Media. Пише про технології та займається оглядами ґаджетів з 2012 року. Спеціалізація — смартфони, ноутбуки, монітори, навушники, периферійні пристрої, ігри. Поціновувач якісного звуку, музикант з 15+ річним досвідом. Геймер з часів Intel 486.

У компанії ZTE є декілька суббрендів, під якими компанія випускає смартфони. І якщо Redmagic чітко позиціюються як ігрові смартфони, то під брендом nubia можна знайти як флагманські камерофони, так і бюджетні моделі. Сьогодні ми розповімо про смартфон nubia Focus Pro 5G, що позиціюється як доступна модель з якісною камерою та оригінальним дизайном.

Характеристики nubia Focus Pro 5G

Розміри та вага 166 x 76,1 x 8,5 мм 206 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ накопичувач UFS 3.1 Процесор Unisoc Tiger T760 Графічний процесор Mali-G57 MP4 Бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.2, NFC, FM Дисплей 6,72-дюймовий IPS Роздільна здатність: 1080×2400 точок, 392 ppi Частота оновлення: 120 Гц Основні камери 108 Мп ширококутна, 1/1.67″, ƒ/1.7, фазовий автофокус, оптична стабілізація; 5 Мп надширококутна 18 мм ЕФР 2 Мп датчик глибини Фронтальна камера 32 Мп Аудіо Один динамік Акумулятор 5000 мА•год Зарядка Дротова 33 Вт Роз’єми USB Type-C Операційна система Android 13, MyOS 13 Рекомендована ціна 7 999 грн

Комплект постачання

Дивлячись на пакування nubia Focus Pro 5G, можна подумати, що перед нами якийсь флагманський смартфон. Досить велика коробка з яскравою обкладинкою біло-червоного кольору з зображенням смартфона і приємна чорно-срібляста коробка зі схематичним зображенням.

Комплект постачання виявився дуже непоганим. Окрім смартфона, в коробці є блок живлення потужністю 33 Вт, кабель USB Type-C, захисна плівка на екран, документація, інструмент для вилучення лотка, а також простенький захисний бампер. Він зроблений з прозорого пластику, захищає задню кришку та кутки смартфона.

Дизайн та ергономічність

Виглядає nubia Focus Pro 5G доволі оригінально і цікаво. Особливо враховуючи, що це доступна модель. Звісно, це стосується вигляду ззаду. Загалом, оформлення нагадує стилізовані під ретро фотокамери. Кришка зроблена з пластику, але має текстуру, що імітує шкіру. Це не еко-шкіра, як у Motorola, а просто текстурований пластик, але виглядає непогано. Кришка складається з двох кольорів: білого та бежевого. Є сріблястий логотип nubia та невеликий круглий логотип з написом Neo Vision.

Камера зроблена у вигляді великої круглої “шайби” з золотистим обрамленням. Вона досить сильно виступає над корпусом. Основна камера посередині витупає ще сильніше. З боків від неї ще дві камери, а також спалах у вигляді кільця зверху.

Спереду ж це цілком стандартний сучасний недорогий смартфон: великий плоский екран з доволі широкими рамками, особливо підборіддям. Фронтальна камера у круглому вирізі, вище — розмовний динамік. Нічого оригінального.

Рамка nubia Focus Pro 5G має плоску форму. Вона пластикова з матовим покриттям. Органи керування розташовані досить незвично. Кнопки регулювання гучності знаходяться на лівій грані. На ній же, трохи вище розміщено лоток.

Досить дивно, але лоток не гібридний і не передбачає встановлення карти пам’яті. Лише дві SIM. Зазвичай у доступних моделях виробники все ще пропонують підтримку MicroSD.

На правій грані є кнопка живлення червоного кольору. Вона також служить сканером відбитків пальців. А також ще два цікавих елементи. У верхній частині є двопозиційний перемикач. За замовчуванням він запускає камеру, хоча в налаштуваннях можна обрати і іншу дію. Знизу — позначка фотокамери. Це — сенсорна кнопка зйомки. І вона стає активною лише у горизонтальному положенні.

Стандартні кнопки живлення та керування гучністю хоч і рознесені на різні грані, але знаходяться на зручній висоті, користуватись зручно. Додаткові ж органи керування — можливість цікава, але важко сказати, наскільки часто потенційний власник буде користуватись. До двопозиційного перемикача важко дотягнутись використовуючи смартфон однією рукою у вертикальному режимі. Але швидко увімкнути камеру, вже тримаючи смартфон горизонтально, цілком зручно.

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На верхній грані є лише додатковий мікрофон. Знизу ж доволі стандартний набір: Type-C, основний динамік та розмовний мікрофон. 3,5 мм роз’єм для навушників відсутній.

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nubia Focus Pro 5G виглядає оригінально і має цікаві додаткові органи керування. Але розміри та вага вийшли доволі великими. Захист від пилу та води відсутній.

Дисплей

nubia Focus Pro 5G оснащено IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,72 дюйма та роздільною здатністю 2400×1080, піксельна щільність складає близько 392 ppi. Він має частоту оновлення 120 Гц. Ніяких обіцянок щодо яскравості дисплея компанія не робить. Підтримка HDR відсутня. Насправді у цьому ціновому діапазоні є багато моделей з OLED, але є і поціновувачі IPS.

В налаштуваннях є вибір між темною та світлою темою інтерфейсу, вибір частоти оновлення (також є адаптивний режим), розмір та тип шрифту, режим читання та регулювання колірної температури.

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Зважаючи на клас смартфона, екран цілком пристойний. З доволі природними кольорами та максимальними кутами огляду. Хоча під кутами досить помітно знижується рівень контрастності. Рівень яскравості не вражає, але він достатній для того, щоб можна було прочитати інформацію при яскравому навколишньому освітленні.

Апаратні вимірювання показали, що максимальна яскравість складає 363,235 кд/м², яскравість чорного поля — 0.382 кд/м², а статична контрастність — 951:1. Колірне охоплення трошки майже співпадає з колірним простором sRGB. Колірна температура відчутно завищена, близько 8500K. Тому екран трохи схиляється до холодних відтінків.

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Безпека

nubia Focus Pro 5G оснащено класичним сканером відбитків пальців у кнопці живлення. Не дивлячись на те, що кнопка має не дуже великі розміри, працює чудово. Відбитки розпізнаються дуже швидко і точно, без помилок.

Додатково підтримується розпізнавання обличчя фронтальною камерою. Звісно, це значно менш безпечний спосіб блокування. Але у певних ситуаціях він більш зручний. Працює добре при умові достатнього навколишнього освітлення. Є функція збільшення яскравості дисплея при поганому освітленні, а також заборона розпізнавання обличчя з заплющеними очима.

Продуктивність та програмне забезпечення

За продуктивність nubia Focus Pro 5G відповідає процесор Unisoc Tiger T760. Зважаючи на малознайомого виробника, можна було очікувати щось зовсім бюджетне. Але все виявилось не так погано. Раніше компанія називалась Spreadtrum, напевно частина наших читачів пам’ятає таку марку бюджетних процесорів.

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Unisoc Tiger T760 — це 6-нанометровий восьмиядерний процесор, що включає чотири ядра ARM Cortex-A76 з частотою до 2,2 ГГц та ще чотири Cortex-A55 по 2 ГГц. За графіку відповідає прискорювач Mali-G57 MP4. Оперативної пам’яті 8 ГБ, її тип не вказано. Є можливість розширення до 20 ГБ завдяки вбудованому накопичувачу. Об’єм накопичувача становить 256 ГБ. І, що цікаво, використовується доволі швидка UFS 3.1, яку переважно можна зустріти у дорожчих моделях.

Продуктивності nubia Focus Pro 5G цілком достатньо для швидкої та стабільної роботи інтерфейсу, а також відносно швидкої роботи більшості застосунків. В бенчмарках смартфон демонструє доволі непогані результати. Звісно, зважаючи на категорію:

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При тривалих максимальних навантаженнях корпус смартфона стає трохи теплим біля тильної камери. В CPU Throttling Test при тривалому максимальному навантаженні процесор може скидати потужність до 87%.

На nubia Focus Pro 5G цілком можна пограти у не найсвіжіші та не найвибагливіші ігри. Call of Duty Mobile на середніх налаштуваннях цілком стабільно тримає 60 FPS. Схожа ситуація і в Asphalt Unity.

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nubia Focus Pro 5G оснащений дводіапазонним Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC та FM-радіо, яке працює і без підключених навушників. Хоча досить важко собі уявити зараз людину, яка слухає радіо, маючи доступ до музичних онлайн-сервісів. Інформації щодо підтримки систем глобального позиціювання виробник не надає. Але можна припустити, що це стандартний набір: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, та BDS.

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nubia Focus Pro 5G досі працює на ОС Android 13 з фірмовою оболонкою MyOS 13. Чи буде оновлення хоча б до Android 14 — інформації немає. Загалом, ніяких кардинальних відмінностей від стокового Android у логіці оболонки немає. Переважно косметичні відмінності. Є купа різноманітних тем та можливостей кастомізації зовнішнього вигляду.

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Оболонка має три режими відображення: з окремим меню застосунків, без нього та спрощений режим. Два стандартних види навігації: жести та кнопки. Диспетчер запущених застосунків має стандартний вигляд горизонтальної каруселі карток.

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З незвичних функцій — можливість вибору дії на двопозиційний перемикач. Окрім камери, це може бути перехід у беззвучний режим, увімкнення ліхтарика чи диктофона:

І так званий Live Island. Подібне вже було в Apple iPhone: у зоні фронтальної камери з’являється область чорного кольору, на якій відображаються деякі сповіщення (заряджання, виклик, підключення гарнітури, таймер, диктофон тощо):

Встановлених з коробки застосунків та сміття мінімум. Декілька стандартних застосунків на кшталт диктофона та очищувача пам’яті, кілька ігор (які можна видалити), а також два рекламних значки, що ведуть до скачування “популярних” ігор та застосунків:

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Звук

nubia Focus Pro 5G — доступний смартфон, тому не дивно, що він не відтворює стереозвук. Динамік у смартфона один він має непоганий запас гучності, але якість посередня. Тож дзвінок чи будильник пропустити буде складно. Але особливого задоволення від перегляду відео чи прослуховування музики чекати не варто. Формально компанія згадує про підтримку DTS, але у такому випадку користі від цього небагато.

Камери

nubia Focus Pro 5G має конфігурацію з трьох тильних камер. Але навіть на офіційному сайті є інформація лише про один основний. Він має роздільну здатність 108 Мп, фізичні розміри 1/1,67 дюйма, оптику з діафрагмою f/1,7, оснащений фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією.

Ще дві камери — надширококутна і датчик глибини. І от тут дані в мережі різняться. Про надширококутну мінімум інформації. Але, судячи з розміру знімків, вона має роздільну здатність 5 Мп. Третя камера — датчик глибини на 2 чи 0,3 Мп. Знову ж таки, зважаючи на різні версії у мережі. Хоча це не дуже важливо, враховуючи мінімальну користь від неї.

Застосунок камери зручний і зрозумілий, зі звичною логікою. Усі основні режими винесені у карусель, а основні налаштування є на екрані видошукача. Решта налаштувань — у випадаючому меню.

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Основна камера дійсно робить якісні світлини. І це стосується не тільки умов з хорошим освітленням. Вдень фото дуже чіткі, детальні, з доволі натуральною передачею кольорів та непоганим пропрацюванням тіней. Нічні фото також чіткі, мають хорошу деталізацію. Хоча і є трохи неприродніх помаранчевих відтінків.

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Камера підтримує цифровий зум. Це — кроп з основної камери, адже телефото модуль відсутній. Загалом, виходять непогані світлини, але подекуди трохи страждає деталізація:

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Надширококутна камера здатна робити відносно непогані знімки вдень. Але при поганому освітленні світлини виходять нечіткими. Низька деталізація і “мило” не тільки по периметру, а й по усьому кадру:

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Максимальна роздільна здатність відеозапису на nubia Focus Pro 5G — 4K, 30 кадрів на секунду. Відео не є сильною стороною смартфона: деталізація невисока і відео виходять доволі смиканими. Як в 4K:

Так і в FullHD:

Автономність

nubia Focus Pro 5G оснащено акумулятором на 5000 мА•год. Це цілком стандартний показник для сучасних смартфонів середнього та бюджетного сегментів. Малоймовірно, що потенційний власник буде багато грати у мобільні ігри. Без них заряду вистачає приблизно на добу з невеликою кількістю дзвінків, браузером, соціальними мережами, поштою, трохи камери та музики по Bluetooth. Цілком стандартний показник, без несподіванок.

У тесті акумулятора PCMark смартфон продемонстрував доволі скромний результат і не дотягнув до 10 годин при яскравості 50%:

nubia Focus Pro 5G підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт, в комплекті є відповідний блок живлення. На повне заряджання потрібно приблизно 1.20 год.