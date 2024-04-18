Недорогі монітори, при всій їхній “нецікавості” з погляду на характеристики та розміри екрана, купують набагато частіше за топові моделі для ігор і професійної роботи. Свого часу у нас уже був огляд універсального 25-дюймового монітора MSI PRO MP251, який можна охарактеризувати як “достатня якість за доступною ціною” — сьогодні ж ми познайомимося з іншою моделлю у цій лінійці з трохи більшою діагоналлю — 27-дюймовим MSI PRO MP275.

Характеристики MSI PRO MP275

Діагональ 27” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип екрана IPS Роздільна здатність 1920х1080 Частота оновлення 100 Гц Колірне охоплення 93% sRGB Яскравість 300 кд/м² Контраст 1000:1 Час реакції 4 мс (GtG) Підтримка HDR відсутня Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад Роз’єми 1x HDMI 1.4b, 1x D-Sub, вихід на навушники, мікрофонний вхід Додаткова функціональність вбудовані динаміки Габарити (разом з підставкою), ШхВхГ 61,2 x 45,7 x 20,7 см Вага 3,84 кг Ціна в Україні 5 тис грн

Дизайн

Зовні MSI PRO MP275 виглядає практично як збільшена копія PRO MP251: практичний чорний матовий пластик корпусу, такі самі пластикові ніжка та “база” (єдиний металевий елемент у них — це пластина, якою ніжка кріпиться до корпусу дисплея). Загалом, у монітора цілком очікуваний за таку ціну вигляд бюджетної моделі.

Монітор виконаний у традиційному вже “безрамковому” дизайні, в якому екран ховається під захисним склом, і у вимкненому стані здається, що навколо нього є лише тонка лінія бічної грані корпуса. Після включення стає видимою додаткова чорна рамка під склом, і загалом екран зверху та по боках обрамляє рамка 7 мм завширшки.

Ніжка проста, дозволяє змінювати лише кут нахилу екрана (-5°~20°), збірка монітора безгвинтова. Є можливість настінного монтування: у монітора є VESA-сумісне кріплення (100х100). За такої конструкції він виявляється досить легким, як для 27-дюймової моделі — менше ніж 4 кг.

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Як і у випадку з PRO MP251, у цієї моделі також є версія з більш функціональною підставкою, що дозволяє також регулювати висоту і повертати екран ліворуч-праворуч – PRO MP275P.

Відеороз’єми розташовані праворуч від кріплення ніжки. Тут можна знайти один HDMI 1.4b та один аналоговий D-Sub. Крім того, також тут є мініджеки для підключення навушників і мікрофону. Блок живлення у MSI PRO MP275 вбудований.

Меню

Монітор керується за допомогою п’ятипозиційного джойстика, що розташований позаду справа. Його відхилення у будь-який бік запускає обрану швидку функцію (наприклад, яскравість/відеорежим/джерело сигналу), натискання відкриває головне меню. У включеному стані джойстик може світитися, виконуючи роль індикатора роботи.

У головному меню першим пунктом йде розділ Professional — тут можна знайти вибір відеорежимів, налаштування овердрайву, відображення частоти оновлення та деяких інших. Зазначимо наявність досить незвичної функціональності — експрес-перевірки зору на деякі специфічні вади, наприклад, астигматизм або певні захворювання макули.

У наступному розділі, Image, зосереджені традиційні налаштування зображення — яскравість, контраст, колірна температура, зниження частки блакитного у підсвічуванні тощо.

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В Input Source можна вручну обрати необхідне джерело відеосигналу або активувати його автоматичне визначення, а розділ Navi Key дозволяє перепризначити користувацькі функції на всі чотири відхилення джойстика.

І, нарешті, в останньому розділі – Setting, зібрані інші системні параметри: налаштування екранного меню (на жаль, української локалізації немає), підсвічування джойстика, гучність вбудованих динаміків та скидання всіх налаштувань на заводські значення.

Функціональність

У MSI PRO MP275 використовується 8-бітова (6 біт + FRC) IPS-панель діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю 1920х1080 точок. Щільність пікселів становить 82 PPI, розмір точки — 0,3113 мм.

Як бачимо, точка у цієї моделі виходить досить великою, і побачити окремі пікселі на зображенні можна без особливих проблем навіть з типової відстані від екрана, не те що впритул.

Тож можна зазначити, що MSI PRO MP275 скоріше підійде користувачам з не дуже гострим зором, для яких великий розмір зображення критичніший за його чіткість та щільність — в іншому випадку можна порадити вже згаданий на початку огляду 25-дюймовий PRO MP251.

Як і у нього, у PRO MP275 максимальна частота оновлення становить 100 Гц — таке не дуже часто побачиш у бюджетних моделях. До того ж він підтримує ряд суто ігрових функцій: адаптивну частоту (активацію Adaptive Sync можна знайти у розділі Professional), овердрайв панелі, який знижує розмиття об’єктів, що швидко рухаються екраном, та параметр MPRT (Moving Picture Response Time).

Останній активує черезкадрове відключення підсвічування, що робить динамічне зображення в іграх набагато чіткішим (хоча й призводить до появи мерехтіння). Тож за бажанням на MSI PRO MP275 можна також і пограти у вільний час.

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає. Зазначимо також наявність вбудованих динаміків 2х2 Вт.

Якість зображення MSI PRO MP275

У монітора стандартне матове покриття екрана: на ньому практично повністю відсутні паразитні відображення на темному фоні незалежно від куту погляду. Кристалічний ефект при цьому доволі слабкий: розгледіти типовий візерунок, що розсіює відображення, можна лише на макрознімку пікселів, та й тут він не дуже сильний.

Заявлений час реакції стандартний як для IPS-панелі – 4 мс (GtG). Попри те, що монітор призначений для роботи, а не ігор, у нього є типова ігрова функція — овердрайв матриці (пункт Response Time у розділі Professional). Він має два ступені розгону та можливість повного відключення.

Без овердрайву навіть на 100 Гц динамічне зображення помітно розмивається. Переключення з Normal на Fast відчутно покращує ситуацію: об’єкти, що швидко рухаються екраном, тут мають набагато менше розмиття.

Другий ступінь, режим Fastest, мало впливає на чіткість динамічних зображень, проте у ньому з’являються артефакти овердрайву у вигляді темних шлейфів, тож ми б радили використовувати режим Fast як основний.

Response Time: Normal, Fast, Fastest:

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Рівномірність чорного не дуже добра, принаймні у того екземпляру, що побував у нас на огляді. Загалом непогану ситуацію по всій площині екрана псують два відчутні на чорному фоні засвіти вздовж лівої бічної грані плюс кілька набагато помірніших, але все одно наявних, у правій частині.

Glow-ефект типовий як для технології IPS: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне сіре світіння з теплим або прохолодним відтінком, залежно від кута погляду.

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Кути огляду також традиційні для IPS: при погляді збоку насиченість кольорів залишається практично такою самою. У порівнянні з дорожчими IPS-моніторами у MSI PRO MP275 на великих кутах дещо сильніше знижується яскравість і з’являється тепліший відтінок, але в цілому зображення майже не втрачає у якості.

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У розділі Professional екранного меню пропонуються різні відеорежими для типових задач робочого монітора: Eco, Anti-Blue, Office, Movie тощо. Після скидання на заводські налаштування автоматично встановлюється режим Eco, ми ж почнемо тестування з базового режиму User, що пропонує вищу яскравість і можливість ручних налаштувань всіх параметрів.

Колірне охоплення у MSI PRO MP275 стандартне, покриває 96% простору sRGB (79% DCI-P3, 75% Adobe RGB) — кольори виходять натуральними та природними, але тьмянішими за моделі з розширеним охопленням (як, наприклад, той самий PRO MP251).

Яскравість регулюється в діапазоні 47-370 кд/м² – найнижче значення дозволяє комфортно працювати в умовах майже повної темряви, найвищого більше ніж достатньо для типового освітлення в офісному приміщенні.

Максимальний статичний контраст при початкових налаштуваннях у режимі User становить 1090:1, якщо переключити колірну температуру з Normal на Customization, контраст можна ще трохи збільшити — до 1140:1. Це дуже гарний показник як для бюджетної IPS-панелі, і навіть трохи вищий за заявлене виробником значення (1000:1).

Щодо колірної температури — за допомогою відповідного параметру в налаштуваннях Image її значення можна встановлювати у 5600K (Warm), 7300K (Normal) або 11100K (Cool). На жаль, всі варіанти не дуже близькі до стандартної температури 6500K, тож зображення виходить або надто теплим, або трохи прохолоднуватим.

Якщо активувати Low Blue Light — параметр, що зменшує частку синього у підсвічуванні й робить всі вищезгадані режими теплішими, користувач зможе обирати між варіантами 5700K (Customization) та 7000K (Cool) — теж неідеально, але вже ближче до стандартного значення.

Регулювання гамми у MSI PRO MP251 немає, запропоновані виробником налаштування роблять її дещо вищою за стандартну — 2,3 (проти 2,2). Це призводить до більшої насиченості зображення і глибшим тіням, проте для IPS-панелі це загалом не найгірший варіант і точно кращий, ніж навпаки.

Рівномірність колірної температури відверто посередня: максимальне відхилення у різних зонах екрана ΔE становить 7,1. А от з рівномірністю білого поля ситуація набагато краща: найяскравішою зоною виявився центр, найтемнішими — нижні кути; різниця в яскравості між ними становить 10-12%, що на такій діагоналі дуже добре навіть для дорожчих моделей.

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Також приємно дивує точність кольоровідтворення: за винятком одного кольору (який вибивається з загальної картини через особливості роботи тестового колориметра), можна зазначити, що максимальне значення ΔE становить 1,7, середнє — менше за одиницю. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором і тим, що демонструє монітор, якщо ΔE не перевищує двох.

Інші відеорежими не дуже сильно відрізняються між собою і мають різні початкові налаштування яскравості, колірної температури, гамми тощо. Колірне охоплення при цьому залишається незмінним (за винятком останнього ч/б режиму).

Візуально порівняти їх можна у наступній галереї (Eco — User — Anti-Blue — Movie — Office — Black-White):