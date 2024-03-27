OLED-панелі є практично ідеальним рішенням для ігор завдяки мінімальному часу реакції, тому не дивно, що вони потроху починають з’являтися у флагманських ігрових моніторах. Нещодавно ми вже познайомилися з 34-дюймовим ультрашироким MSI MEG 342C QD-OLED з вигнутим екраном, сьогодні ж у нас на огляді інша модель цього ж виробника — 32-дюймова MPG 321URX QD-OLED з традиційнішими параметрами екрана.

Характеристики MSI MPG 321URX QD-OLED

Діагональ 31,5” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип екрана QD-OLED Роздільна здатність 3840×2160 Частота оновлення 240 Гц Колірне охоплення Розширене, 99% DCI-P3 / 138% sRGB Яскравість 250 кд/м² (типова) 400 кд/м² (пікова у HDR) Контраст 150000:1 Підтримка HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти, поворот вліво-вправо Роз’єми відео: 1х DisplayPort 1.4a, 2х HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode). USB Hub: 2x USB 2.0 Додаткова функціональність USB-C Power Delivery (90W), KVM, Adaptive Sync, VRR Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ 718x242x483 мм Вага 9,6 кг Ціна в Україні ~55 тис. грн

Дизайн

На відміну від попередника, MSI MPG 321URX QD-OLED має звичніші як на десктопний монітор параметри: це також модель з великим екраном, проте з традиційнішим співвідношенням сторін 16:9 та пласким екраном.

Проте назвати такий вигляд “традиційним” важкувато: як і в OLED-телевізорах, у цього монітора дуже тонкий корпус екрана — менше ніж 5 мм. Звісно, електроніку в такому корпусі не сховати, а окремого модуля, як це роблять у випадку телевізорів, тут немає, тож значне потовщення корпуса все ж є — але виробник, схоже, навмисно зробив його у вигляді такого собі додаткового блока, до якого “прикріплений” власне екран.

Екран виконаний у традиційному вже “безрамковому” дизайні, коли його обрамляє лише тонка лінія бічної грані корпусу. Щоправда, у цьому випадку навіть у вимкненому стані, якщо придивитися, можна помітити чорнішу рамку навколо екрана, що ховається під захисним склом; її ширина становить ~8 мм по боках та 6 мм – зверху.

Підставка порівняно компактна як на 32-дюймовий монітор, і дозволяє регулювати нахил екрана (-5°~15°) і висоту (0~110 мм) та повертати його ліворуч-праворуч (-30°~30°).

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У нижній частині ніжки є отвір для укладання кабелів.

Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки: це один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1 і один USB-C (DP Alt Mode). Також тут можна знайти мініджек для підключення гарнітури та USB-хаб — згідно з офіційними характеристиками, на 2 порти USB… 2.0.

Дуже дивне рішення як на топовий монітор у 2024 р. (до слова, у того ж MEG 342C QD-OLED, про який ми згадували на початку статті, було 4 USB 3.2). Можна було б подумати, що це просто помилка у таблиці, але підключена до нього “флешка” показувала типову для USB 2.0 швидкість запису, на рівні 28 МБ/с.

Меню

MSI MPG 321URX QD-OLED керується за допомогою 5-позиційного джойстика, який можна знайти по центру на задній панелі корпуса, напроти логотипу під екраном. Обабіч нього розташовані дві великі кнопки — включення та запуску фірмової утиліти Gaming Intelligence.

У меню першим пунктом йде G.I. (Gaming Intelligence) з налаштуваннями KVM та ігрових функцій — перехрестя прицілу та “оптичний приціл” (збільшення зображення по центру екрана).

Після нього — ще один ігровий розділ, цього разу Gaming. Тут можна знайти меню ігрових відеорежимів, активацію адаптивної частоти, підсвічування темних ділянок зображення (Night Vision) тощо.

У розділі Professional зібрані “професійні” відеорежими, активація режиму зі зменшеною часткою синього у підсвічуванні та функція “покращення зображення”. Розділ Image містить традиційні налаштування зображення — яскравість, контраст, колірна температура, чіткість, вибір одного з двох варіантів HDR-режиму.

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Input Source дозволяє вручну переключатися між відеовходами й активувати автоматичне виявлення підключених джерел сигналу, PIP/PBP містить параметри роботи режиму “кадр-в-кадрі”, а Navi Key дозволяє перепризначити “швидкі” функції на відхилення джойстика.

Системні параметри (налаштування екранного меню, поведінки LED-індикатора, включення HDMI CEC тощо) зібрані у меню Settings, а в останньому пункті, MSI OLED Care, можна знайти налаштування засобів, що захищають OLED-панель від передчасного вигоряння.

Функціональність

У MSI MPG 321URX QD-OLED використовується 31,5-дюймова 10-бітова QD-OLED панель виробництва Samsung. Співвідношення сторін становить 16:9, роздільна здатність — 3840х2160 точок (4K). Щільність точок майже 140 PPI, фізичний розмір точки — 0,1816 мм.

Максимальна частота оновлення — 240 Гц, є підтримка технології адаптивної частоти (хоча й відсутні сертифікації Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium). Час реакції, за словами виробника, становить 0,03 мс (GtG). В наявності підтримка HDR — у монітора є сертифікат VESA DisplayHDR True Black 400. Також у монітора є “консольний режим”, який підтримує регулювання частоти оновлення (VRR).

У MSI MPG 321URX QD-OLED є RGB-підсвічування, але воно дуже помірне: світиться тут лише невеличкий логотип з візерунком обабіч нього у верхній частині корпуса. Налаштувати його поведінку (або повністю вимкнути) можна в системних параметрах екранного меню.

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Для керування монітором також можна використовувати фірмову утиліту Gaming Intelligence — вона дублює функції OSD плюс пропонує деякі додаткові можливості, наприклад, перепризначення макрокнопки G поруч з джойстиком.

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Відеосигнал цей монітор може отримувати не тільки через DisplayPort і HDMI, але й через USB-C. Додатково тут є підтримка KVM, тому до MSI MPG 321URX QD-OLED можна під’єднати дві системи — наприклад, десктоп і ноутбук — і зручно працювати за ними за допомогою одного комплекту клавіатури та миші завдяки наявності USB-концентратора. Ноутбук при цьому може одночасно заряджатися — USB-C підтримує Power Delivery (90W).

Якість зображення MSI MPG 321URX QD-OLED

Екран глянсовий, завдяки чому чорний колір має “більш чорний” вигляд, ніж на матових дисплеях. Як і у MEG 342C, тут також є антиблікове покриття, проте у цієї моделі воно здається трохи слабкішим. Якщо у попереднього монітора на вимкненому екрані відображень видно не було практично повністю, то у MPG 321URX вони все ж таки можуть бути помітні — головним чином яскраві чи дуже світлі об’єкти у яскраво освітленому приміщенні.

Як зазначає виробник, у цій моделі використовується QD-OLED панель нового покоління з оновленим розташуванням субпікселів (якщо точніше, це вже третє покоління QD-OLED у Samsung). У цьому можна пересвідчитися на макрознімку — у порівнянні з MSI MEG 342C QD-OLED, в якому була встановлена панель попереднього покоління, субпікселі тут дійсно розташовані інакше і помітно щільніше.

В результаті зображення на екрані має щільний вигляд, з чіткими буквами без найменшого натяку на “зазубрини” у діагональних ліній. Розгледіти окремі пікселі можна лише якщо роздивлятися поверхню екрана зовсім впритул.

Під час роботи часом можна звернути увагу на деяку несиметричність бічних рамок — ліва може бути ширшою за праву. Схоже, що це прояв функцій захисту OLED у дії: під сильним прямим освітленням можна побачити, що частка рамки в такому випадку це насправді вже екран, і статичне зображення трохи зсунуте вбік — скоріше за все, для запобігання передчасному вигорянню OLED.

Час реакції зазначений на рівні 0,03 мс — традиційно OLED-панелі за цим параметром мають значну перевагу навіть над швидкими ігровими IPS-панелями, у яких час реакції у кращому випадку становить 1-2 мс. Це робить MSI MPG 321URX QD-OLED чудовим варіантом для швидких мережевих шутерів, де потрібна миттєва реакція на те, що відбувається у грі.

На максимальній частоті оновлення чіткість динамічних сцен практично ідеальна, розмиття об’єктів, що швидко рухаються екраном, розгледіти неможливо. На частоті 60 Гц воно стає трохи помітним, але хто буде грати на такій частоті, коли монітор підтримує 4K@240 Гц?

Також завдяки OLED-панелі цей монітор демонструє абсолютно чорний колір: відсутність додаткового світіння екрана добре відчувається у повній темряві, де включений екран з чорним фоном на ньому можна сплутати з вимкненим монітором.

Перше фото зроблене з витримкою 1/10 сек, друге – 4 сек:

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Кути огляду максимальні, в цьому плані OLED-монітор також відчутно перевершує найякісніші IPS-моделі: навіть при погляді збоку яскравість та насиченість кольорів залишаються на тому самому рівні.

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Традиційно для OLED, максимальна яскравість в HDR динамічно змінюється відповідно до того, наскільки яскравою є поточна сцена. До того ж як і у MEG 342C, тут також є два режими роботи з HDR-контентом — у True Black 400 максимальна яскравість обмежена на рівні 400-450 кд/м², тоді як у Peak 1000 її пікове значення може сягати 1000 кд/м² (за умови майже чорного екрана з білим “вікном” 2% від всієї площі зображення).

У другому випадку автоматичне обмеження яскравості працює агресивніше, і це можна побачити при роботі у Windows — тому цей режим краще залишити для кіносеансів або ігор, а в усіх інших випадках використовувати все ж True Black 400.

Традиційно для моніторів MSI, в екранному меню є цілих два меню відеорежимів — ігровий та професійний. У першому зібрані режими, налаштовані під різні ігрові жанри, режим для користувацьких налаштувань та Premium Color, в якому екран демонструє максимально яскраве та ефектне зображення.

У другому можна знайти режими емуляції основних колірних просторів та різні шаблони для офісного використання. Активним є останній обраний режим незалежно від того, в якому з двох меню він розташований.

Почнемо з режиму Premium Color, який має демонструвати всі переваги QD-OLED. У ньому ми бачимо максимальне колірне охоплення панелі — воно значно перевищує простір sRGB та покриває 95% Adobe RGB (98% DCI-P3).

Яскравість в SDR-режимі змінюється в діапазоні 31-253 кд/м² — цього буде цілком достатньо як для гри майже у повній темряві, так і для роботи при типовому офісному освітленні.

Отримане в ході тестів значення статичного контрасту (9040:1), звісно, не відповідає дійсності: за відсутності підсвічування у чорного поля немає ніякої яскравості, і якийсь результат тут виходить лише через похибку виміру колориметра на замірах максимально чорного кольору.

У MSI MPG 321URX QD-OLED немає ручних регулювань гамми, але виставлене виробником значення майже ідеально відповідає 2,2.

Колірна температура в режимі Normal також повністю збігається зі стандартним значенням 6500K (дуже рідкісний випадок, зазвичай “нормальна” температура в інших моніторах виявляється завищеною, і близькою до 6500K є “тепла”). За бажанням можна зробити зображення теплішим або холоднішим, переключившись на Warm (5570K) або Cool (9400K).

За відсутності окремої підсвітки рівномірність колірної температури та білого поля по всій площині екрана також виходить ідеальною: коливання у цих параметрів мінімальні.

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У зображення в режимі Premium Color яскраві, насичені кольори, і воно має ще ефектніший вигляд, ніж на “звичайних” моніторах з Quantum Dot. Щоправда, це погано впливає на точність кольоровідтворення: середнє значення ΔE становить майже 4, максимальне — майже 7.

Тому краще використовувати наступний режим у цьому ж ігровому меню — User. У ньому виходить таке саме колірне охоплення, тож насиченість кольорів залишається на тому ж самому рівні, при цьому зображення має “спокійніший” вигляд, а монітор демонструє заявлену виробником точність кольоровідтворення: середнє значення ΔE трохи більше за одиницю, максимальне — 2,39. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором і тим, що демонструє монітор, при ΔE <3.

Режими, що емулюють різні колірні простори, ефективно зменшують охоплення до розмірів відповідних просторів: 100% sRGB (77% Adobe RGB, 81% DCI-P3) у режимі sRGB, 95% Adobe RGB (92% DCI-P3) — в Adobe RGB тощо. Точність кольоровідтворення у них також на рівні — середнє значення ΔE в районі одиниці.

Колірне охоплення, режими Premium Color — User — Display P3 — Adobe RGB – sRGB:

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Решта режимів, як ігрових, так і в професійному розділі, є просто різними шаблонами, що відрізняються початковими налаштуваннями головних параметрів зображення (яскравості, гамми, насиченості кольорів, колірної температури тощо).

Ігрові режими, зліва направо: Premium Color — User — FPS — Racing — RTS — RPG:

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Професійні режими, зліва направо: Eco — User — Anti-Blue — Movie — Office — sRGB — Adobe RGB — Display P3: