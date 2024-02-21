Огляд ігрового QD-OLED монітора MSI MEG 342C

QD-OLED панелі, що поєднують переваги OLED з технологією Quantum Dot, використовуються не тільки у телевізорах, але й у флагманських моделях ігрових моніторів — саме таким є 34-дюймовий MSI MEG 342C QD-OLED, з яким ми сьогодні й познайомимося.

Характеристики

Діагональ 34,18” Кривина так, 1800R Співвідношення сторін 21:9 Тип екрана QD-OLED Роздільна здатність 3440×1440 Частота оновлення 175 Гц Колірне охоплення розширене, 99,3% DCI-P3 / 139,1% sRGB Яскравість 250 кд/м² (типова) 1000 кд/м² (пікова у HDR) Контраст 1000000:1 Підтримка HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти Роз’єми відео: 1х DisplayPort 1.4a, 2х HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode). USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1, вихід на навушники, мікрофонний вхід, комбінований аудіороз’єм для гарнітури Додаткова функціональність USB-C Power Delivery (65W), KVM, датчик освітлення Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ 814x293x375 мм Вага 9,3 кг Ціна в Україні 40 тис. грн

Дизайн

MSI MEG 342C QD-OLED — монітор з великим ультрашироким екраном, тож і розміри у нього відповідні: модель понад 80 см завширшки й майже 40 см у глибину, а “розмах” лап у підставки становить цілих 55 см — тож між ними за бажанням можна легко розташувати повнорозмірну клавіатуру. Корпус також важкувато назвати “тонким”: по центру він виявляється майже 10 см завтовшки.

Екран виконаний у традиційному вже “безрамковому” дизайні, коли його обрамляє лише тонка лінія бічної грані корпусу. Щоправда, у цьому випадку навіть у вимкненому стані, якщо придивитися, можна помітити чорнішу рамку навколо екрана, що ховається під захисним склом; її ширина становить ~8 мм по боках та 5 мм – зверху.

Підставка масивна і велика, в оформленні поєднується чорний і “золотий” пластик — крім неї, позолота також використовується у логотипі та органах керування на задній панелі.

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Підставка має обмежену функціональність: вона дозволяє регулювати нахил екрана (-5..+20°) та його висоту (0..100 мм), але не повертати ліворуч/праворуч.

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У нижній частині є отвір для укладання кабелів, а після збирання можна прикрити декоративними пластинами місце кріплення підставки та щілину з роз’ємами, тож у робочому стані монітор ззаду має дуже охайний вигляд.

Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки: це один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1 та USB-C; також тут можна знайти USB-хаб на 2 порти USB 3.2 і мініджек для підключення гарнітури. Крім того, ще два USB 3.2 і два додаткові мініджеки, для навушників та мікрофону, розташовані на лівій бічній грані. Блок живлення у монітора вбудований.

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Меню

MSI MEG 342C QD-OLED керується за допомогою 5-позиційного джойстика, розташованого на задній панелі справа. Також тут є окрема кнопка ввімкнення та кнопка Macro (її поведінка налаштовується у фірмовій утиліті Gaming Intelligence). На відхилення джойстика у будь-яку сторону можна назначити різні функції за бажанням, натискання викликає головне меню.

У ньому першим пунктом іде розділ G.I. – тут можна знайти налаштування автояскравості та колірної температури, KVM, активацію шумозаглушення на підключених навушниках тощо. Далі йде ігровий розділ Gaming — у ньому згуртовані ігрові відеорежими, налаштування “будильника” та яскравості темних фонів у іграх, відображення поточної частоти оновлення екрана та включення технології Adaptive Sync.

Третій пункт — “професійний”. У ньому можна знайти додаткові режими для роботи та відпочинку, активацію функції Low Blue Light, що робить зображення теплішим, та “покращення” картинки — Image Enhancement.

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Традиційні налаштування зображення зібрані у пункті Image — це яскравість, контраст, колірна температура тощо. Також тут є перемикач для HDR, за допомогою якого користувач може обирати або “абсолютно чорний” режим (True Black 400), або максимальну пікову яскравість (1000 ніт).

Input Source дозволяє вручну перемикатися між джерелами сигналу або активувати автоматичне визначення активного входу, у PIP/PBP можна включити режим “кадр у кадрі”, а у Navi Key — перепризначити власні функції на відхилення джойстика. У Розділі Setting зібрані системні параметри — налаштування екранного меню, поведінку кнопки ввімкнення та RGB-стрічки під екраном тощо.

І, нарешті, останній пункт — MSI OLED Care — містить налаштування функцій захисту OLED-панелі.

Функціональність

У MSI MEG 342C QD-OLED використовується 34,18-дюймова 10-бітова QD-OLED панель виробництва Samsung. Співвідношення сторін становить 21:9, роздільна здатність — 3440х1440 точок. Щільність точок ~109 PPI, фізичний розмір точки — 0,2328 мм. Для порівняння — практично таку саму щільність має традиційніша 27-дюймова панель 16:9 з роздільною здатністю 2560х1440.

Можна зазначити, що з типової відстані до екрана зображення виглядає щільним, шрифти — плавними й чіткими, а окремі пікселі зможуть розгледіти лише користувачі з дуже добрим зором.

Максимальна частота оновлення – 175 Гц, є підтримка технології адаптивної частоти AMD FreeSync Premium Pro. Час реакції, за словами виробника, становить 0,03 мс (GtG). В наявності підтримка HDR — у монітора є сертифікат VESA DisplayHDR True Black 400. Також у монітора є “консольний режим”, який підтримує регулювання частоти оновлення (VRR).

Традиційно для такої діагоналі, екран у MSI MEG 342C QD-OLED вигнутий, кривина становить 1800R (1,8 м). Це досить помірне “викривлення” поверхні екрана, і в роботі воно відчувається слабо. Ба більше, якби за таких розмірів екран був би пласким, працювати за ним було би менш зручно — дивитись на периферійні ділянки зображення доводилося б під досить гострим кутом. Для ігор же вигнутий екран підходить дуже добре, додатково створюючи ефект “занурення” в ігровий світ.

Монітор оснащений датчиком освітленості, завдяки якому може автоматично регулювати яскравість і колірну температуру зображення, пристосовуючи їх до особливостей кімнатного освітлення.

У MSI MEG 342C QD-OLED є RGB-підсвічування у вигляді тонкої лінії вздовж нижньої грані корпуса, яку виробник називає SpectrumBar. Налаштувати її поведінку (або повністю вимкнути) можна в системних параметрах екранного меню.

Для керування монітором також можна використовувати фірмову утиліту Gaming Intelligence — вона дублює функції OSD плюс пропонує деякі додаткові можливості, наприклад, перепризначення кнопки Macro над джойстиком.

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Відеосигнал цей монітор може отримувати не тільки через DisplayPort і HDMI, але й через USB-C. Додатково тут є підтримка KVM, тому до MSI MEG 342C QD-OLED можна під’єднати дві системи — наприклад, десктоп і ноутбук — і зручно працювати за ними за допомогою одного комплекту клавіатури та миші (завдяки наявності концентратора USB 3.2). Ноутбук при цьому може одночасно заряджатися — USB-C підтримує Power Delivery (65W).

Якість зображення MSI MEG 342C QD-OLED

Екран глянсовий, завдяки чому чорний колір має “більш чорний” вигляд, ніж на матових дисплеях. Паразитних відображень при цьому практично немає — у монітора дуже якісне антиблікове покриття, завдяки чому навіть у яскраво освітленій кімнаті побачити на його екрані навколишнє середовище практично неможливо.

Час реакції зазначений на рівні 0,03 мс — традиційно OLED-панелі за цим параметром мають значну перевагу навіть над швидкими ігровими IPS-панелями, у яких час реакції у кращому випадку становить 1-2 мс. Це робить MSI MEG 342C QD-OLED чудовим варіантом для швидких мережевих шутерів, де потрібна миттєва реакція на те, що відбувається у грі.

Також завдяки OLED-панелі цей монітор демонструє абсолютно чорний колір: відсутність додаткового світіння екрана добре відчувається у повній темряві, де включений екран з чорним фоном на ньому можна сплутати з вимкненим монітором.

Перше фото зроблене з витримкою 1/10 сек, друге – 10 сек:

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Кути огляду максимальні, в цьому плані OLED-монітор також відчутно перевершує найякісніші IPS-моделі: навіть при погляді збоку яскравість та насиченість кольорів залишаються на тому самому рівні.

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Традиційно для OLED, максимальна яскравість в HDR динамічно змінюється відповідно до того, наскільки яскравою є поточна сцена. До того ж у MSI MEG 342C QD-OLED є два режими роботи з HDR-контентом, які обираються у меню Image — DisplayHDR. Це може бути True Black 400, в якому максимальна яскравість не перевершує 400 кд/м², або Peak 1000 nits — тут пікова яскравість може сягати майже 1000 кд/м² (за умови майже чорного екрана з білим “вікном” 2% від всієї площі зображення).

У другому випадку автоматичне обмеження яскравості працює агресивніше, і це можна побачити при роботі у Windows — тому цей режим краще залишити для кіносеансів, а головним використовувати все ж True Black 400, в якому пікова яскравість становить 260-450 кд/м² залежно від сцени.

В екранному меню є відразу два різних меню відеорежимів: ігровий, з оптимізаціями під різні ігрові жанри, та професійний — з емуляцією колірних просторів та звичними варіантами для кіно/роботи. Також в ігровому меню присутній режим Premium Color — судячи з опису на офіційному сайті, він має демонструвати всі переваги QD-OLED панелі. З нього й почнемо.

Дійсно, у цьому режимі монітор має максимальне колірне охоплення — воно значно перевищує простір sRGB та покриває 95% Adobe RGB (99% DCI-P3). Яскравість в SDR-режимі змінюється в діапазоні 30-250 кд/м² — цього буде цілком достатньо як для гри майже у повній темряві, так і для роботи при типовому офісному освітленні.

Отримане в ході тестів значення статичного контрасту (18420:1), звісно, не відповідає дійсності: за відсутності підсвічування і хоч якоїсь яскравості у чорного поля при розрахунках цього параметру треба було б ділити на нуль. Якийсь результат тут виходить лише через похибку виміру колориметра, що визначив “яскравість” чорного поля на рівні 0,01 кд/м².

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У MSI MEG 342C QD-OLED немає ручних регулювань гамми, але виставлене виробником значення ідеально відповідає 2,2. Колірна температура в режимі Normal також дуже близька до стандартного значення — 6600K; за бажанням можна зробити зображення теплішим або холоднішим, переключившись на Warm (4900K) або Cool (9700K).

За відсутності окремої підсвітки рівномірність колірної температури та білого поля по всій площині екрана також виходить ідеальною: коливань цих параметрів практично немає.

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У зображення в режимі Premium Color яскраві, насичені кольори, і воно має ще ефектніший вигляд, ніж на “звичайних” моніторах з Quantum Dot. Щоправда, це не дуже добре впливає на точність кольоровідтворення — в цьому режимі середнє значення ΔE становить 3,81, а максимальне — майже 7. Тому, на наш погляд, цей режим можна використовувати для ігрових сеансів, а для роботи та будь-яких інших задач, де має значення якісне і точне відтворення кольорів, краще обрати інший режим.

Наприклад, режим User у професійному меню. Він пропонує ручні налаштування всіх параметрів, колірне охоплення у ньому майже таке саме, як і у Premium Color, але зображення має загалом “спокійніший” і більш врівноважений вигляд — при цьому точність кольоровідтворення виявляється дуже високою (середнє значення ΔE = 0,91, максимальне — 2). Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором і тим, що демонструє монітор, якщо ΔE не перевищує двох.

Режими, що емулюють різні колірні простори, ефективно зменшують охоплення до розмірів відповідних просторів: 100% sRGB (77% Adobe RGB, 81% DCI-P3) у режимі sRGB, 95% Adobe RGB (92% DCI-P3) — в Adobe RGB тощо. Точність кольоровідтворення у них також на рівні — середнє значення ΔE на рівні одиниці в усіх трьох режимах.

Колірне охоплення, режими Premium Color — Display P3 — Adobe RGB – sRGB:

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Ігрові режими відрізняються налаштуваннями колірної температури, кривої гамми, різкості тощо і візуально досить схожі між собою — за винятком режиму FPS, в якому чомусь практично відсутній зелений колір.

Ігрові режими, зліва направо: Premium Color — User — FPS — Racing — RTS — RPG:

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В професійному меню найбільшу візуальну відмінність від інших має режим Anti-Blue, в якому зображення стає значно теплішим, та режим Movie, в якому чомусь дуже сильно висвітлюються темні ділянки.

Професійні режими, зліва направо: Eco — User — Anti-Blue — Movie — Office — sRGB — Adobe RGB — Display P3: