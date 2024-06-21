Діагональ 27” залишається однією з найпопулярніших серед ігрових моніторів, але “стандартна” для неї роздільна здатність 1440p декому може здаватися замалою: користувачі з гострим зором на такому екрані в змозі побачити окремі пікселі, що може зіпсувати враження від того, що відбувається у грі. В такому випадку дуже цікавою альтернативою стане MSI MPG 274URF QD: 27-дюймовий 4K-монітор з частотою оновлення 160 Гц. Якщо, звісно, ваша ігрова система готова до 4K-геймінгу.

Характеристики MSI MPG 274URF QD

Діагональ 27” Кривина ні Співвідношення сторін 16:9 Тип екрана Rapid IPS Роздільна здатність 3840×2160 Частота оновлення 160 Гц Колірне охоплення розширене, 98% DCI-P3 / 145% sRGB Яскравість 400 кд/м² (типова) Контраст 1,000:1 Підтримка HDR VESA DisplayHDR 400 Настінне кріплення VESA 75×75 Регулювання нахил вперед-назад, зміна висоти, оберти ліворуч-праворуч, портретний режим Роз’єми відео: 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x Type-C (DP Alt Mode). USB Hub: 2x USB 2.0 Type-A, вихід на навушники Додаткова функціональність USB-C Power Delivery (65W), KVM, AMD FreeSync Premium Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ 614 x 228 x 407 мм Вага 6,9 кг Ціна в Україні 21 тис. грн

Дизайн

У MSI MPG 274URF QD традиційний для цього виробника дизайн, що має досить типовий вигляд як для сучасного ігрового монітора. Корпус із чорного матового пластику з мінімумом глянсових вставок позаду: спереду його взагалі можна прийняти за універсальну домашню модель, і лише візерунок позаду зі стриманим RGB-підсвічуванням говорить про те, що це все ж таки геймерський монітор. Крім підсвічування, єдина не чорна деталь оформлення — яскравий червоний джойстик ззаду.

Навколо екрана є тонка “невидима” рамка, що ховається під захисним склом — разом з тонкою лінією бічної грані корпусу зображення обрамляє рамка шириною 8 мм по боках і зверху та 18 мм — знизу.

Підставка повнофункціональна, дозволяє регулювати висоту екрана (0..110 мм), нахил вперед-назад (-5°…20°), повертати його праворуч-ліворуч (-30°..30°) та переводити у портретний режим. Підставку такої самої форми, до речі, ми вже бачили в іншій моделі цього виробника – MSI G274QPF E2.

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Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки — це два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a та один USB-C; на додаток поруч з ними є USB-концентратор на два USB 2.0 для підключення периферії та мініджек для навушників.

Блок живлення у MSI MPG 274URF QD зовнішній.

Меню

Монітор керується за допомогою 5-позиційного джойстика, розташованого в правому нижньому куті на задній панелі.

Першим пунктом у головному меню йде G.I. (Gaming Intelligence): тут можна налаштувати роботу KVM та активувати деякі ігрові опції. Решта геймерських параметрів зібрана у наступному пункті, Gaming. Тут можна вибрати один з ігрових відеорежимів (до яких також включені користувацький та Premium Color), задіяти “нічне бачення” (висвітлює тіні, має кілька ступенів інтенсивності), увімкнути овердрайв, відображення поточної частоти оновлення, активувати адаптивну частоту тощо.

У розділі Professional власний вибір відеорежимів: шаблони для офісного використання та емуляції поширених колірних просторів. Також тут є функція зниження частки блакитного у підсвічуванні, “покращення” зображення та активація динамічного контрасту.

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Розділ Image містить традиційні налаштування зображення: яскравість, контрастність, чіткість, колірна температура, пропорції екрана. InputSource дозволяє вручну перемкнутися на інший відеовхід, PIP/PBP — активувати режим “кадр-у-кадрі”, а NaviKey — призначити одну з доступних функцій на швидкий виклик за допомогою відхилення джойстика.

І нарешті, останній розділ, Settings — це системні налаштування. Тут можна обрати мову інтерфейсу, поведінку екранного меню, світіння кнопки живлення, увімкнути заряджання підключених через USB-C пристроїв та скинути всі параметри на заводські налаштування.

Функціональність

У MSI MPG 274URF QD використовується 10-бітова (8 біт + FRC) 27-дюймова панель, виконана за технологією Rapid IPS. Це розвиток звичної IPS, який характеризується значно меншим часом реакції, і за цим параметром вже наближається до ігрових TN-панелей.

Роздільна здатність панелі 3840х2160 точок, щільність пікселів становить ~163 PPI, розмір точки — лише 0,1557 мм. Зображення виходить дуже щільним, розгледіти окремі пікселі можна лише якщо придивлятись до екрана впритул: з типової відстані до монітора їх помітити неможливо.

Максимальна частота оновлення становить 160 Гц, причому як через DisplayPort, так і HDMI. Монітор підтримує технологію адаптивної частоти AMD FreeSync Premium, але сумісності з NVIDIA G-SYNC у MPG 274URF QD, на жаль, немає.

Монітор використовує підсвічування на основі квантових точок (quantum dots), завдяки чому він має дуже широке колірне охоплення (майже повне покриття простору DCI-P3). Цей факт, наявність 10 біт та заявлена типова яскравість на рівні 400 кд/м² дозволили йому отримати сертифікацію VESA DisplayHDR 400. Проте варто зазначити, що це лише базовий рівень, і HDR-ефект у MSI MPG 274URF QD досить скромний.

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.

Підключати пристрої до монітора можна не тільки через HDMI та DisplayPort, але й через USB Type-C, який ще й підтримує заряджання (65 Вт). Це, а також наявність KVM та двох портів USB, робить монітор зручним варіантом для підключення другої системи, наприклад, ноутбука — клавіатуру та мишу можна підключити до монітора і використовувати їх для роботи в обох системах.

Якість зображення MSI MPG 274URF QD

Покриття екрана “напівматове”: якщо дивитись на нього з типової позиції користувача ПК, на ньому практично відсутні паразитні відображення на темному фоні. При відхиленні в сторону екран потроху стає більш глянсовим, але роботі за ним це ніяк не заважає. При цьому так званий кристалічний ефект у монітора майже відсутній, і помітити наявність шару, що розсіює відображення, можна тільки на макрознімку, та й там він дуже незначний.

Час реакції у MPG 274URF QD дуже низький (офіційно заявлене виробником значення — 0,5 мс GtG), затримка введення також практично відсутня — цей монітор добре підходить навіть для динамічних мережевих шутерів.

В ігровому розділі меню можна налаштувати овердрайв – пункт Response Time. У цього параметру три ступені інтенсивності — Normal, Fast і Fastest. Навіть на першому значенні розмиття у динамічних сценах дуже незначне, зображення в іграх від першої особи виглядає досить чітким навіть при швидких розворотах камери.

При переключенні на Fast чіткість ще трохи покращується, так само як і на Fastest — але на максимальному овердрайві з’являються відчутні артефакти розгону у вигляді темних шлейфів за об’єктами, що швидко рухаються екраном. Тож ми б рекомендували використовувати режим Fast на постійній основі.

Овердрайв Normal/Fast/Fastest (частота оновлення 160 Гц):

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Рівномірність чорного загалом дуже непогана, але вздовж нижнього краю екрана у повній темряві на чорному фоні з яскравістю на максимумі можна розгледіти кілька світліших плям. Втім, при звичайному використанні монітора це не помітно.

Glow-ефект досить сильний, що в цілому типово як для IPS-панелі: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння з фіолетовим відтінком.

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Кути огляду дуже добрі, знов-таки традиційно для IPS-технології. При погляді збоку відчутно знижується яскравість, а у зображення з’являється ледь відчутний теплий відтінок, але загалом якість картинки лишається на високому рівні навіть на великих кутах.

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Підсвічування на базі квантових точок (Quantum Dot) дозволяє досягти дуже широкого колірного охоплення — у MPG 274URF QD воно значно перевищує простір sRGB і майже покриває простори Adobe RGB та DCI-P3. На практиці це означає яскраві й дуже насичені кольори, завдяки чому зображення в іграх виглядає набагато ефектніше, ніж при стандартному колірному охопленні.

Як і в інших моніторах MSI, в налаштуваннях є цілих два меню відеорежимів: ігровий та професійний. Активним стає останній обраний режим незалежно від того, в якому меню він розташований. Ігровий режим Premium Color пропонує нічим не обмежене колірне охоплення і максимально яскраве і насичене зображення, його й перевіримо першою чергою.

Колірне охоплення в такому варіанті значно перевищує sRGB і становить 98% Adobe RGB (96% DCI-P3). Регулювання гамми у монітора відсутнє — вона має значення 2,1, причому в усіх відеорежимах. Це дещо нижче стандартного 2,2, що призводить до трошки менш насиченого зображення, але різниця виявляється незначною.

Колірна температура у режимі Normal трохи завищена у порівнянні зі стандартною (6500K) – до 7100K, у Warm — навпаки, занижена до 5500K. Якщо такі налаштування не влаштовують, можна скористатися ручними регулюваннями у варіанті Customization.

Рівномірність колірної температури у різних зонах екрана відверто посередня: максимальне відхилення ΔE для неї майже дорівнює 10 (найточніша відповідність — у лівій частині екрана, найменша точність — у центрі та правому верхньому куті). Рівномірність білого поля краща, але ненабагато: найбільша різниця у яскравості, між центром та лівим нижнім кутом, становить 22%.

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Найнижча яскравість — лише 45 кд/м², це дуже добре як для десктопного монітора, в якому для регулювання яскравості не використовується ШІМ. За такої яскравості за цим монітором можна цілком комфортно грати навіть у практично повній темряві.

Максимальна яскравість — 500 кд/м², це помітно вище за офіційно заявлені характеристики (400 кд/м²). Статичне значення контрасту за умови вимкнення всіх “покращувачів” зображення не дуже високе навіть за мірками IPS і дещо нижче заявленого: 900:1.

На жаль, у режимі Premium Color посередня точність кольоровідтворення: середнє значення ΔE на рівні чотирьох, максимальне — майже 7 (нагадаємо, вважається, що звичайний користувач може помітити похибку у відображенні кольорів, якщо цей параметр вищий за 2-3).

Тому якщо цей параметр для користувача має значення, краще звернутися до відеорежиму User у “професійному” меню: він пропонує таке саме колірне охоплення і загалом практично такі самі налаштування графіки (за винятком нижчої контрастності — 850:1), проте точність кольоровідтворення у ньому значно вища: середнє значення ΔE дорівнює 1,7, максимальне — 2,7. До того ж у цьому режимі трохи краща ситуація з рівномірністю колірної температури.

В режимах емуляції колірних просторів охоплення значною мірою обмежується: так, у sRGB воно становить 93% sRGB (69% Adobe RGB, 70% DCI-P3), в Adobe RGB — 99% sRGB (93% Adobe RGB, 86% DCI-P3), і в Display P3 — понад 100% sRGB (85% Adobe RGB, 93% DCI-P3).

Зліва направо: максимальне охоплення, Display P3, Adobe RGB, sRGB:

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Стосовно точності кольоровідтворення — вона тут також дуже висока, середнє значення ΔE в Adobe RGB дорівнює 1,45, в Display P3 — 1,56, і в sRGB – 1,84.

Візуально порівняти всі відеорежими можна в наступних галереях.

Ігрові відеорежими (Premium Color – User – FPS – Racing – RTS – RPG):

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Професійні відеорежими (Eco – User – Anti-Blue – Movie – Office – sRGB – Adobe RGB – Display P3):