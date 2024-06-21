Діагональ 27” залишається однією з найпопулярніших серед ігрових моніторів, але “стандартна” для неї роздільна здатність 1440p декому може здаватися замалою: користувачі з гострим зором на такому екрані в змозі побачити окремі пікселі, що може зіпсувати враження від того, що відбувається у грі. В такому випадку дуже цікавою альтернативою стане MSI MPG 274URF QD: 27-дюймовий 4K-монітор з частотою оновлення 160 Гц. Якщо, звісно, ваша ігрова система готова до 4K-геймінгу.
Характеристики MSI MPG 274URF QD
|Діагональ
|27”
|Кривина
|ні
|Співвідношення сторін
|16:9
|Тип екрана
|Rapid IPS
|Роздільна здатність
|3840×2160
|Частота оновлення
|160 Гц
|Колірне охоплення
|розширене, 98% DCI-P3 / 145% sRGB
|Яскравість
|400 кд/м² (типова)
|Контраст
|1,000:1
|Підтримка HDR
|VESA DisplayHDR 400
|Настінне кріплення
|VESA 75×75
|Регулювання
|нахил вперед-назад, зміна висоти, оберти ліворуч-праворуч, портретний режим
|Роз’єми
|відео: 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x Type-C (DP Alt Mode). USB Hub: 2x USB 2.0 Type-A, вихід на навушники
|Додаткова функціональність
|USB-C Power Delivery (65W), KVM, AMD FreeSync Premium
|Габарити (разом з підставкою), ШхГхВ
|614 x 228 x 407 мм
|Вага
|6,9 кг
|Ціна в Україні
|21 тис. грн
Дизайн
У MSI MPG 274URF QD традиційний для цього виробника дизайн, що має досить типовий вигляд як для сучасного ігрового монітора. Корпус із чорного матового пластику з мінімумом глянсових вставок позаду: спереду його взагалі можна прийняти за універсальну домашню модель, і лише візерунок позаду зі стриманим RGB-підсвічуванням говорить про те, що це все ж таки геймерський монітор. Крім підсвічування, єдина не чорна деталь оформлення — яскравий червоний джойстик ззаду.
Навколо екрана є тонка “невидима” рамка, що ховається під захисним склом — разом з тонкою лінією бічної грані корпусу зображення обрамляє рамка шириною 8 мм по боках і зверху та 18 мм — знизу.
Підставка повнофункціональна, дозволяє регулювати висоту екрана (0..110 мм), нахил вперед-назад (-5°…20°), повертати його праворуч-ліворуч (-30°..30°) та переводити у портретний режим. Підставку такої самої форми, до речі, ми вже бачили в іншій моделі цього виробника – MSI G274QPF E2.
Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки — це два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a та один USB-C; на додаток поруч з ними є USB-концентратор на два USB 2.0 для підключення периферії та мініджек для навушників.
Блок живлення у MSI MPG 274URF QD зовнішній.
Меню
Монітор керується за допомогою 5-позиційного джойстика, розташованого в правому нижньому куті на задній панелі.
Першим пунктом у головному меню йде G.I. (Gaming Intelligence): тут можна налаштувати роботу KVM та активувати деякі ігрові опції. Решта геймерських параметрів зібрана у наступному пункті, Gaming. Тут можна вибрати один з ігрових відеорежимів (до яких також включені користувацький та Premium Color), задіяти “нічне бачення” (висвітлює тіні, має кілька ступенів інтенсивності), увімкнути овердрайв, відображення поточної частоти оновлення, активувати адаптивну частоту тощо.
У розділі Professional власний вибір відеорежимів: шаблони для офісного використання та емуляції поширених колірних просторів. Також тут є функція зниження частки блакитного у підсвічуванні, “покращення” зображення та активація динамічного контрасту.
Розділ Image містить традиційні налаштування зображення: яскравість, контрастність, чіткість, колірна температура, пропорції екрана. InputSource дозволяє вручну перемкнутися на інший відеовхід, PIP/PBP — активувати режим “кадр-у-кадрі”, а NaviKey — призначити одну з доступних функцій на швидкий виклик за допомогою відхилення джойстика.
І нарешті, останній розділ, Settings — це системні налаштування. Тут можна обрати мову інтерфейсу, поведінку екранного меню, світіння кнопки живлення, увімкнути заряджання підключених через USB-C пристроїв та скинути всі параметри на заводські налаштування.
Функціональність
У MSI MPG 274URF QD використовується 10-бітова (8 біт + FRC) 27-дюймова панель, виконана за технологією Rapid IPS. Це розвиток звичної IPS, який характеризується значно меншим часом реакції, і за цим параметром вже наближається до ігрових TN-панелей.
Роздільна здатність панелі 3840х2160 точок, щільність пікселів становить ~163 PPI, розмір точки — лише 0,1557 мм. Зображення виходить дуже щільним, розгледіти окремі пікселі можна лише якщо придивлятись до екрана впритул: з типової відстані до монітора їх помітити неможливо.
Максимальна частота оновлення становить 160 Гц, причому як через DisplayPort, так і HDMI. Монітор підтримує технологію адаптивної частоти AMD FreeSync Premium, але сумісності з NVIDIA G-SYNC у MPG 274URF QD, на жаль, немає.
Монітор використовує підсвічування на основі квантових точок (quantum dots), завдяки чому він має дуже широке колірне охоплення (майже повне покриття простору DCI-P3). Цей факт, наявність 10 біт та заявлена типова яскравість на рівні 400 кд/м² дозволили йому отримати сертифікацію VESA DisplayHDR 400. Проте варто зазначити, що це лише базовий рівень, і HDR-ефект у MSI MPG 274URF QD досить скромний.
Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.
Підключати пристрої до монітора можна не тільки через HDMI та DisplayPort, але й через USB Type-C, який ще й підтримує заряджання (65 Вт). Це, а також наявність KVM та двох портів USB, робить монітор зручним варіантом для підключення другої системи, наприклад, ноутбука — клавіатуру та мишу можна підключити до монітора і використовувати їх для роботи в обох системах.
Якість зображення MSI MPG 274URF QD
Покриття екрана “напівматове”: якщо дивитись на нього з типової позиції користувача ПК, на ньому практично відсутні паразитні відображення на темному фоні. При відхиленні в сторону екран потроху стає більш глянсовим, але роботі за ним це ніяк не заважає. При цьому так званий кристалічний ефект у монітора майже відсутній, і помітити наявність шару, що розсіює відображення, можна тільки на макрознімку, та й там він дуже незначний.
Час реакції у MPG 274URF QD дуже низький (офіційно заявлене виробником значення — 0,5 мс GtG), затримка введення також практично відсутня — цей монітор добре підходить навіть для динамічних мережевих шутерів.
В ігровому розділі меню можна налаштувати овердрайв – пункт Response Time. У цього параметру три ступені інтенсивності — Normal, Fast і Fastest. Навіть на першому значенні розмиття у динамічних сценах дуже незначне, зображення в іграх від першої особи виглядає досить чітким навіть при швидких розворотах камери.
При переключенні на Fast чіткість ще трохи покращується, так само як і на Fastest — але на максимальному овердрайві з’являються відчутні артефакти розгону у вигляді темних шлейфів за об’єктами, що швидко рухаються екраном. Тож ми б рекомендували використовувати режим Fast на постійній основі.
Овердрайв Normal/Fast/Fastest (частота оновлення 160 Гц):
Рівномірність чорного загалом дуже непогана, але вздовж нижнього краю екрана у повній темряві на чорному фоні з яскравістю на максимумі можна розгледіти кілька світліших плям. Втім, при звичайному використанні монітора це не помітно.
Glow-ефект досить сильний, що в цілому типово як для IPS-панелі: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється відчутне світіння з фіолетовим відтінком.
Кути огляду дуже добрі, знов-таки традиційно для IPS-технології. При погляді збоку відчутно знижується яскравість, а у зображення з’являється ледь відчутний теплий відтінок, але загалом якість картинки лишається на високому рівні навіть на великих кутах.
Підсвічування на базі квантових точок (Quantum Dot) дозволяє досягти дуже широкого колірного охоплення — у MPG 274URF QD воно значно перевищує простір sRGB і майже покриває простори Adobe RGB та DCI-P3. На практиці це означає яскраві й дуже насичені кольори, завдяки чому зображення в іграх виглядає набагато ефектніше, ніж при стандартному колірному охопленні.
Як і в інших моніторах MSI, в налаштуваннях є цілих два меню відеорежимів: ігровий та професійний. Активним стає останній обраний режим незалежно від того, в якому меню він розташований. Ігровий режим Premium Color пропонує нічим не обмежене колірне охоплення і максимально яскраве і насичене зображення, його й перевіримо першою чергою.
Колірне охоплення в такому варіанті значно перевищує sRGB і становить 98% Adobe RGB (96% DCI-P3). Регулювання гамми у монітора відсутнє — вона має значення 2,1, причому в усіх відеорежимах. Це дещо нижче стандартного 2,2, що призводить до трошки менш насиченого зображення, але різниця виявляється незначною.
Колірна температура у режимі Normal трохи завищена у порівнянні зі стандартною (6500K) – до 7100K, у Warm — навпаки, занижена до 5500K. Якщо такі налаштування не влаштовують, можна скористатися ручними регулюваннями у варіанті Customization.
Рівномірність колірної температури у різних зонах екрана відверто посередня: максимальне відхилення ΔE для неї майже дорівнює 10 (найточніша відповідність — у лівій частині екрана, найменша точність — у центрі та правому верхньому куті). Рівномірність білого поля краща, але ненабагато: найбільша різниця у яскравості, між центром та лівим нижнім кутом, становить 22%.
Найнижча яскравість — лише 45 кд/м², це дуже добре як для десктопного монітора, в якому для регулювання яскравості не використовується ШІМ. За такої яскравості за цим монітором можна цілком комфортно грати навіть у практично повній темряві.
Максимальна яскравість — 500 кд/м², це помітно вище за офіційно заявлені характеристики (400 кд/м²). Статичне значення контрасту за умови вимкнення всіх “покращувачів” зображення не дуже високе навіть за мірками IPS і дещо нижче заявленого: 900:1.
На жаль, у режимі Premium Color посередня точність кольоровідтворення: середнє значення ΔE на рівні чотирьох, максимальне — майже 7 (нагадаємо, вважається, що звичайний користувач може помітити похибку у відображенні кольорів, якщо цей параметр вищий за 2-3).
Тому якщо цей параметр для користувача має значення, краще звернутися до відеорежиму User у “професійному” меню: він пропонує таке саме колірне охоплення і загалом практично такі самі налаштування графіки (за винятком нижчої контрастності — 850:1), проте точність кольоровідтворення у ньому значно вища: середнє значення ΔE дорівнює 1,7, максимальне — 2,7. До того ж у цьому режимі трохи краща ситуація з рівномірністю колірної температури.
В режимах емуляції колірних просторів охоплення значною мірою обмежується: так, у sRGB воно становить 93% sRGB (69% Adobe RGB, 70% DCI-P3), в Adobe RGB — 99% sRGB (93% Adobe RGB, 86% DCI-P3), і в Display P3 — понад 100% sRGB (85% Adobe RGB, 93% DCI-P3).
Зліва направо: максимальне охоплення, Display P3, Adobe RGB, sRGB:
Стосовно точності кольоровідтворення — вона тут також дуже висока, середнє значення ΔE в Adobe RGB дорівнює 1,45, в Display P3 — 1,56, і в sRGB – 1,84.
Візуально порівняти всі відеорежими можна в наступних галереях.
Ігрові відеорежими (Premium Color – User – FPS – Racing – RTS – RPG):
Професійні відеорежими (Eco – User – Anti-Blue – Movie – Office – sRGB – Adobe RGB – Display P3):
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