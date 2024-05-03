Сьогодні оглядаємо ігровий монітор MSI G274QPF E2 — модель із, мабуть, найпопулярнішої категорії “27 дюймів, 1440p”. Такий екран можна вважати універсальним варіантом, що однаково добре підходить як для ігор, так і для кіно — і для роботи теж.

Характеристики MSI G274QPF E2

Діагональ 27” Кривина відсутня Співвідношення сторін 16:9 Тип панелі Rapid IPS Роздільна здатність 2560 x 1440 (WQHD) Частота оновлення 180 Гц Колірна гамма 93% DCI-P3, 119% sRGB Кольори 1,07 млрд. (8 біт+FRC) Яскравість 400 ніт Контраст 1000:1 Підтримка HDR так (VESA DisplayHDR True Black 400) Настінне кріплення VESA 100×100 Регулювання висота, нахил, поворот ліворуч-праворуч, портретний режим Роз’єми 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type C (передача відео та заряджання — 15 Вт), вихід на навушники Габарити (разом з підставкою), ВхШхГ 407x614x228 мм Вага 6,3 кг Рекомендована ціна в Україні 10,699 грн.

Дизайн

Свого часу у нас був огляд іншої моделі з цієї ж серії – MSI G274QPF-QD, і зовні новинка на нього дуже схожа. Головна відмінність у дизайні насправді — дещо інша форма ніжки; корпус у MSI G274QPF E2 виглядає практично ідентичною копією G274QPF-QD.

Тож тут ми знову бачимо типовий дизайн сучасного ігрового монітора без акценту на його “геймерскість”: практичний матовий пластик, мінімум глянсових вставок, відсутність блискучих елементів та RGB-підсвічування. Єдиний не чорний елемент оформлення — яскравий червоний джойстик позаду.

Навколо екрана є тонка “невидима” рамка, що ховається під захисним склом — разом з тонкою лінією бічної грані корпусу зображення оточує рамка шириною 8 мм по боках і зверху та 19 мм — знизу.

Підставка повнофункціональна, дозволяє регулювати висоту екрана (0..130 мм), нахил вперед-назад (-5°…20°), повертати його праворуч-ліворуч (-30°..30°) та переводити у портретний режим.

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“База” досить компактна, без великих “лап”, які полюбляють інші виробники, у ніжці є отвір для упорядкування підключених кабелів.

Усі відеороз’єми розташовані в невеличкій ніші під кріпленням підставки — це два HDMI 2.0b, один DisplayPort 1.4a та один USB-C; також поруч з ними є мініджек для навушників.

Блок живлення у MSI G274QPF E2 зовнішній.

Меню

Монітор керується за допомогою 5-позиційного джойстика, розташованого в правому нижньому куті на задній панелі.

Першим пунктом у головному меню йде Gaming: тут можна вибрати один з ігрових відеорежимів, задіяти “нічне бачення” (висвітлює тіні, має кілька ступенів інтенсивності), увімкнути овердрайв та відображення поточної частоти оновлення, активувати адаптивну частоту тощо.

У розділі Professional власний вибір відеорежимів, орієнтований на роботу та відпочинок, не пов’язаний з іграми: кіно, офіс, емуляція sRGB тощо. Також тут є функція зниження частки блакитного у підсвічуванні, “покращення” зображення та активація динамічного контрасту.

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Розділ Image містить традиційні налаштування зображення: яскравість, контрастність, чіткість, колірна температура, пропорції екрана. Input Source дозволяє вручну перемкнутися на інший відеовхід, PIP/PBP — активувати режим “кадр-у-кадрі”, а NaviKey — призначити одну з доступних функцій на швидкий виклик за допомогою відхилення джойстика.

І нарешті, останній розділ Setting — це системні налаштування. Тут можна обрати мову інтерфейсу, поведінку екранного меню, світіння кнопки живлення та скинути всі параметри на заводські налаштування.

Функціональність

У MSI G274QPF E2 використовується 10-бітова (8 біт + FRC) 27-дюймова панель, виконана за технологією Rapid IPS. Це розвиток звичайної IPS, який характеризується значно меншим часом реакції, і за цим параметром вже наближається до ігрових TN-панелей — так, для цієї моделі виробник зазначає час реакції на рівні 1мс (GtG).

Роздільна здатність панелі 2560х1440 точок, щільність пікселів становить майже 109 PPI, розмір точки — 0,2335 мм. Таке співвідношення діагоналі та роздільної здатності є практично ідеальним для ігрового монітора: щільність пікселів достатня для того, щоб з типової відстані від екрана на зображенні не було помітно окремих точок, при цьому сучасні ігри менш вимогливі до продуктивності системи, ніж на вищих роздільних здатностях.

Як ми зазначали на початку, це нова модель в серії — наприкінці минулого року в ній вийшли два монітори, G274QPF та G274QPF-QD. У них також була швидка панель Rapid IPS, модель з QD у назві мала підсвічування на базі квантових точок. G274QPF E2, судячи з усього, прийшла на зміну “простій” G274QPF — у неї нема підсвічування Quantum Dot, але решта характеристик дуже схожа на минулорічну модель.

Одним з помітних оновлень (крім вже згаданої ніжки) є дещо підвищена частота оновлення — зі 170 Гц до 180 Гц (через DisplayPort; якщо використовувати підключення через HDMI, максимальна доступна частота — 144 Гц).

Ще одною зміною, цього разу не на краще, стала відсутність офіційної сумісності з технологією NVIDIA G-Sync: виробник про неї не згадує на сторінці продукту, і поточні відеодрайвери не розпізнають монітор як сумісний. Але після активації у NVIDIA Control Panel додаткового параметру у розділі Display Specific Settings на сторінці налаштування G-Sync технологія працювала без проблем.

Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни сили струму, ШІМ не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрана у нього немає.

Підключати пристрої до монітора можна не тільки через HDMI та DisplayPort, але й через USB Type-C — цей порт також підтримує заряджання (15 Вт), що робить його зручним варіантом для підключення смартфонів.

MSI G274QPF E2 підтримує HDR — наявність 10-бітової панелі (хоча це й не зовсім “чесні” 10 біт, що досягаються використанням FRC), широкого колірного охоплення та заявленої максимальної яскравості на рівні 400 кд/м² дозволили йому отримати сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400. Проте варто зазначити, що це лише базовий рівень, і HDR-ефект у цієї моделі досить скромний.

Якість зображення MSI G274QPF E2

Покриття екрана матове, у ньому немає паразитних відображень при погляді під будь-яким кутом (а не тільки коли користувач сидить прямо за монітором, як це працює у випадку з напівматовими екранами).

Через це у зображення є дуже помірний кристалічний ефект (ледь помітна зернистість на однотонних ділянках), але роботі за монітором це ніяк не заважає. Побачити наявність шару, що розсіює відображення, можна на макрознімку.

У монітора чудовий час реакції на максимальній частоті оновлення: об’єкти, що рухаються екраном, виглядають чіткими, розмиття мінімальне. За цим показником MSI G274QPF E2 майже не відрізняється від швидких ігрових TN-моделей.

В ігровому розділі меню можна налаштувати овердрайв — пункт Response Time. У цього параметру три значення — Normal, Fast і Fastest. Навіть взагалі без розгону динамічне зображення досить чітке, на рівні інших ігрових IPS-моніторів з суттєвим овердрайвом.

На першому ступені овердрайву розмиття практично зникає, рухомі об’єкти стають дуже чіткими, а швидке обертання камери зовсім не розмиває ігрову сцену. На Fastest покращень вже майже немає, проте з’являються добре помітні артефакти овердрайву у вигляді шлейфів за об’єктами, що рухаються екраном. Тож ми б радили використовувати пресет Fast — який і пропонується виробником на початкових налаштуваннях монітора.

Response Time: Normal/Fast/Fastest:

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Рівномірність чорного посередня: у темному приміщенні на максимальній яскравості вздовж всіх країв екрана можна побачити світліші плями — так званий “витік підсвічування”. Втім, цей ефект не дуже сильний і при звичайному використанню монітора не помітний.

Glow-ефект типовий як на IPS-панель: якщо дивитись на екран збоку та зверху, у чорного фона з’являється помірне світіння з теплим відтінком.

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Стосовно кутів огляду, вони дуже добрі, знов-таки традиційно для IPS-технології. При погляді збоку відчутно знижується яскравість, а у зображення з’являється ледь відчутний теплий відтінок, але загалом якість картинки лишається на високому рівні навіть на великих кутах.

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На відміну від MSI G274QPF-QD, що був у нас на огляді кілька місяців тому, у нової моделі звичайне підсвічування, без квантових точок. Проте колірне охоплення у нього також широке, хоча й не настільки: виробник зазначає майже 120%-ве покриття sRGB та 93% – DCI-P3.

На практиці це означає яскраві й насичені кольори, завдяки чому зображення в іграх виглядає набагато приємніше, ніж при стандартному колірному охопленні.

Традиційно для моніторів MSI, в екранному меню є цілих два меню відеорежимів — ігровий та професійний. У першому зібрані режими, налаштовані під різні ігрові жанри, у другому можна знайти різні шаблони для офісного використання. Активним є останній обраний режим незалежно від того, в якому з двох меню він розташований.

“З коробки”, на початкових налаштуваннях (або після скидання на заводські параметри) встановлений режим Eco у меню Professional, перемикання з нього на будь-який інший потребує згоди користувача на підвищене енергоспоживання.

Традиційно починаємо з режиму User — спочатку в ігровому меню, а потім у професійному, щоби побачити, чи є між ними якась різниця. Як з’ясувалося в ході тестування, різниця практично відсутня, мінімальну відмінність між ними вдалося знайти у контрасті — в “професійному” User-режимі він дещо нижчий (менше ніж на 90 пунктів), та точності кольоровідтворення — в обох випадках вона дуже висока, але у професійному режимі знов-таки мінімально гірша (на середньому значенні ΔE різниця була 0,09).

Тож надалі ми вважатимемо саме ігровий User-режим таким, що варто використовувати у більшості випадків, за винятком специфічних задач, в яких інші режими для користувача будуть кращими.

Колірне охоплення дійсно розширене, хоча й дещо менше за заявлене — в усіх режимах в екрана повне покриття простору sRGB, 91% DCI-P3 та 88% – Adobe RGB.

Схоже, саме тому у MSI G274QPF E2, на відміну від інших моделей цього виробника з більшим охопленням, відсутні типові режими Premium Color з максимальним охопленням та емуляції інших колірних просторів — у цього монітора є лише режим sRGB, в якому охоплення зменшене до 98% sRGB (74% DCI-P3).

Регулювання гамми у монітора відсутнє — вона має значення 2,1, причому в усіх відеорежимах. Це дещо нижче стандартного 2,2, що призводить до трошки менш насиченого зображення, але різниця виявляється незначною.

Колірна температура у режимі Normal завищена у порівнянні зі стандартною (6500K) до 7300K, у Warm — навпаки, занижена до 5500K. Якщо такі налаштування не влаштовують, можна скористатися ручними регулюваннями у варіанті Customization.

Рівномірність колірної температури у різних зонах екрана відверто посередня: максимальне відхилення ΔE для неї становить майже 9 (зазвичай навіть в ігрових моніторах цей параметр нижчий). Рівномірність білого поля вже краща, хоча й тут є простір для вдосконалення: найбільша різниця у яскравості, між центром та лівим нижнім кутом, становить 21%.

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Найнижча яскравість 55 кд/м² — цілком непогано, за такої яскравості можна комфортно грати або дивитися кіно навіть у повній темряві. Максимальні значення яскравості та контрасту виявляються у режимі колірної температури Customization: це 560 кд/м² та 1120:1, відповідно. Зазначимо, що такий результат суттєво перевищує заявлені виробником характеристики і перевершує показники G274QPF-QD.

Попри те, що в коробці з монітором відсутній звіт про заводське калібрування, точність кольоровідтворення у MSI G274QPF E2 дуже висока як на ігрову модель — середнє значення ΔE трохи більше за одиницю, максимальне — менше за 2,5. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором та тим, що демонструє монітор, якщо відхилення ΔE не перевищує трьох.

“Професійний” режим sRGB за більшістю параметрів (крім, звісно, колірного охоплення) незначно відрізняється від User: практично такі самі значення гамми, мінімальної та максимальної яскравості, точності кольоровідтворення тощо.

При цьому у нього дещо нижчий контраст та заблоковані деякі ручні регулювання (наприклад, колірної температури). Тому цей режим можна порадити лише якщо в інших кольори здаються перенасиченими.

Решта режимів відрізняються переважно початковою яскравістю, колірною температурою, використанням динамічного контрасту тощо. Візуально порівняти їх можна у наступних галереях.

Меню Game Mode: User, FPS, Racing, RTS, RPG:

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Меню Professional: Eco, User, Anti-Blue, Movie, Office, sRGB: